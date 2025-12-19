RAK pokreće postupak protiv RTRS-a zbog skandaloznog priloga o prodaji nekretnina u Istočnom Sarajevu Bošnjacima

Regulatorna agencija za komunikacije(RAK) ispitat će po službenoj dužnosti navode o prilogu koji je izazvao niz reakcija emitovanom na entitetskom javnom emiteru RTRS o kupovini stanova u Istočnom Sarajeva u kojem se prebrajaju stanovi koje su kupili Bošnjaci te navodi da će to dovesti do posljedica po Srbe, potvrđeno je Detektoru.

Na početku priloga u emisiji „Pečat“ koja je emitovana 18. decembra 2025. godine, voditeljica navodi da podaci pokazuju da su na stotine stanova Istočnom Sarajevu u posljednjoj deceniji kupili Bošnjaci iz Sarajeva, što je, dodaje, zakonom dozvoljeno.

- Pomama za kvadratima u nekada Srpskom Sarajevu uglavnom se tumači pristupačnom cijenom. No građani i zvaničnici iz Istočnog Sarajeva u tome prepoznaju opasne trendove - navodi se u prilogu RTRS-a.

Ovaj prilog emitovan je nakon što je bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tokom predizborne kampanje u Istočnom Sarajevu govorio o Bošnjacima koji se “kao amebe šire” i kupuju stanove u Istočnom Sarajevu. Predsjednik SNSD-a kritikovao je lokalnu vlasti koju predvodi SDS-ov načelnik zbog ovih trendova.