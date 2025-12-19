Odlaganje otpada na granici: Smajić poručio Bećiroviću da bi konačno mogao povući državnički potez

Džemal Smajić, delegat u Domu naroda Parlamenta BiH poručio je članu Predsjedništva BiH Denisu Bećiroviću da bi "konačno mogao povući državnički potez".

- Vrijeme je da Bosna i Hercegovina povuče državnički potez kada je u pitanju odlaganje nuklearnog otpada na granici BiH, i tuži Republiku Hrvatsku - poručio je Smajić.

On smatra da se Bećirović sklonio od svih mogućih kriza u svom mandatu, a sada je vrijeme da djeluje i da kao član Predsjedništva BiH iz reda Bošnjaka konačno pokaže da se brine o državi.

- Siguran sam da će njegov kolega Željko Komšić podržati takav potez, a moguće i Željka Cvijanović. U isto vrijeme to će biti test za građanina iz Laktaša koji će reći svojim glasačima je li radi protiv njihovog zdravlja i opstanka, ne samo danas nego i generacijama u budućnosti, ili radi za interese Hrvatske pa ne smije reći Cvijanovićki da krene u tužbu - kazao je.

Smajić podsjeća da se radi o zdravlju stotina hiljada građana i Bosne i Hercegovine i Hrvatske koji žive na obalama Une i Save nizvodno od Trgovske gore.

- Od njega je svašta za očekivati, jer je isto tako odbio tužiti Hrvatsku kad je protivno interesima BiH izgradila Pelješki most - poručio je Smajić.