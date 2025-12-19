Pokušali preći Plješevicu i domoći se Hrvatske: Sudancima amputirane noge i ruke zbog promrzlina

Trojici Sudanaca su amputirane noge, a dvojici od njih i ruke jer su se smrzli na Plješevici.

Potvrdio je to za “Dnevni avaz” doktor s UKC-a Tuzla Nedim Smajić. Plješevica je planina kod Bihaća između BiH i Hrvatske koja je dio balkanske rute migracija i jedna od najopasnijih.

Pronašla ih policija

- Primljeni su zbog promrzlina gornjih i donjih ekstremiteta. Uradili smo amputaciju prstiju obje šake. Onda smo naknadno uvidjeli posljedice promrzlina i donjih ekstremiteta. Pacijenti se osjećaju bolje. Opšte stanje je puno bolje nego što su bili. Planira se otpust, odnosno premještanje u neku drugu zdravstvenu ustanovu koja se brine o takvim vrstama pacijenata, prati se dalje liječenje u našoj koncentraciji.

Nenaviknuti na hladnoću i snijeg, Sudanci su promrzli i uspjeli su se vratiti do Bihaća gdje ih je pronašla policija koja je dalje pozvala hitnu pomoć. To im je, vjerovatno, spasilo život. Nihad Suljić, osnivač Udruženja „Djeluj.ba“, koje se bavi pomaganjem ljudima u pokretu, kaže za “Dnevni avaz” da su trojici amputirane noge, a dvojici su, osim nogu, amputirane i šake.