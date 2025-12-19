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MIGRANTSKA KRIZA

Pokušali preći Plješevicu i domoći se Hrvatske: Sudancima amputirane noge i ruke zbog promrzlina

Primljeni su zbog promrzlina gornjih i donjih ekstremiteta. Uradili smo amputaciju prstiju obje šake, kaže dr. Smajić

Migranti smješteni u UKC Tuzla: Oporavljaju se. Screenshot

Piše: Evelin Trako

19.12.2025

Trojici Sudanaca su amputirane noge, a dvojici od njih i ruke jer su se smrzli na Plješevici. 

Potvrdio je to za “Dnevni avaz” doktor s UKC-a Tuzla Nedim Smajić. Plješevica je planina kod Bihaća između BiH i Hrvatske koja je dio balkanske rute migracija i jedna od najopasnijih.

Pronašla ih policija

- Primljeni su zbog promrzlina gornjih i donjih ekstremiteta. Uradili smo amputaciju prstiju obje šake. Onda smo naknadno uvidjeli posljedice promrzlina i donjih ekstremiteta. Pacijenti se osjećaju bolje. Opšte stanje je puno bolje nego što su bili. Planira se otpust, odnosno premještanje u neku drugu zdravstvenu ustanovu koja se brine o takvim vrstama pacijenata, prati se dalje liječenje u našoj koncentraciji.

Nenaviknuti na hladnoću i snijeg, Sudanci su promrzli i uspjeli su se vratiti do Bihaća gdje ih je pronašla policija koja je dalje pozvala hitnu pomoć. To im je, vjerovatno, spasilo život. Nihad Suljić, osnivač Udruženja „Djeluj.ba“, koje se bavi pomaganjem ljudima u pokretu, kaže za “Dnevni avaz” da su trojici amputirane noge, a dvojici su, osim nogu, amputirane i šake.

Suljić: Humanitarni dio. Ustupljena fotografija

Neće u kamp

- Ovdje u Tuzli imaju svu potrebnu njegu. Njihovo stanje ide nabolje. Uglavnom ja taj humanitarni dio pokrivam zajedno s osobljem, brinem da imaju sve potrebno, da je sve uredu. Zasad su u dobrom stanju i pokušavamo naći neko dugoročno rješenje za njihovo stanje. Da im se urade proteze u narednom periodu i da ih ne smjestimo u kamp nego u neki centar za stara i invalidna lica. Sada pokušavamo sa Službom za poslove sa strancima i Kliničkim centrom naći ono što je najbolje za njih – kaže Suljić za “Avaz”.

Amputirana mu noga. Screenshot

Crtica o Plješevici

Plješevica je izuzetno zahtjevna planina koju teškom mukom uspijevaju preći iskusni planinari, i to pod punom planinarskom spremom. Nepoznanica je koliko je migranata stradalo na ovoj planini. Prije nekoliko godina pojavile su se fotografije mrtvih tijela. Na Plješevici vrebaju brojne opasnosti, od teškog terena, preko divljih zvijeri pa do mina.

# MIGRANTI
# AMPUTACIJA
# NOGE
# SUDANCI
# PROMRZLINE
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