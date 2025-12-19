Ibrahimović: Sredstva nisu, niti će biti dodijeljena projektima koji nisu u skladu sa Zakonom i koji ne memorijaliziraju genocid

Naglašavajući koliko cijeni ulogu i značaj Pokreta Majke enklava Srebrenice i Žepa i ostalih udruženja s kojima sarađuju, potcrtao je da su sva sredstva Ureda planirana za žrtve genocida i za njihove porodice. Govoreći o preliminarnim listama, kazao je da se ne radi o upravnim aktima, odnosno o dokumentima koji su obavezujući.

Ured Vlade Kantona Sarajevo za podršku Srebrenici nije dodijelio sredstva Udruženju za razvoj kulture i turizma Mozaik Srebrenica, naglasio je to na današnjoj press konferenciji šef ovog Ureda Mirza Ibrahimović, govoreći o informacijama koje su se pojavile u javnosti nakon objave preliminarnih listi za dodjelu sredstava po ranije objavljenim javnim pozivima za održivi povratak.

- Sredstva nisu niti će biti ikada dodijeljena onim projektima koji nisu u skladu sa zakonom i koji ne memorijaliziraju genocid, koji ne pomažu žrtvama genocida i povratnicima - poručio je Ibrahimović.

Govoreći o radu Ureda kojim rukovodi, kazao je da su u saradnji s Vladom podržali rad Memorijalnog centra u visini od 200.000 KM, da su finansijski pomogli i organizaciju obilježavanja 30. godišnjice genocida sa 100.000 KM, odnosno sam ukop žrtava i Marša mira, te učestvovali u sufinansiranju izrade i postavljanja spomenika žrtvama genocida u Njujorku.

Objasnio je da je Ured je formiran tek u aprilu ove godine, da ima samo jednog zaposlenog, te da Agencija za državnu službu FBiH trenutno provodi proces prijema uposlenika.

- Nadam se da će u što skorije vrijeme Ured biti kapacitiran i krenuti raditi u punom kapacitetu - naveo je Ibrahimović.

Kazao je i da će biti pokrenuta inicijativa za izmjenu, odnosno poboljšanja Zakona o posebnim programima KS za memorijalizaciju genocida, podršku povratku i razvoju Srebrenice, pomoći žrtvama i porodicama žrtava genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a “Srebrenica”.