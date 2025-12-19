Darovi koji donose osmijeh: Đemila Talić Gabriel novogodišnjim paketićima obradovala mališane u Hercegovini

Praznici su tradicionalno vrijeme darivanja, kada i najmanji gest može izmamiti osmijeh i unijeti radost u nečiju svakodnevicu. Novogodišnjim praznicima posebno se raduju najmlađi, jer oni, osim praznične atmosfere, donose i neizostavne novogodišnje paketiće.

Poznata humanitarka i poduzetnica Đemila Talić Gabriel već više od deset godina kontinuirano daruje novogodišnje paketiće djeci širom Bosne i Hercegovine. Ove godine prazničnu radost odlučila je podijeliti s mališanima u Konjicu.

– Osmijesi i radost djece nakon što smo im uručili novogodišnje poklone nešto su najljepše što nam se dogodilo na izmaku 2025. godine. Ovo je naš mali znak pažnje i želja da im praznike učinimo još ljepšim – kazala je Đemila Talić Gabriel.

Osim podjele paketića, za djecu je organizirana i prigodna novogodišnja predstava. Nakon posjete Prvoj osnovnoj školi u Konjicu, u saradnji s učiteljima iz SportLaba, novogodišnji paketići uručeni su i za 85 članova ovog kolektiva, koji je prepoznatljiv po svom uspješnom radu širom Bosne i Hercegovine.