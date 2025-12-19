Vulić odbacuje prijedloge opozicije: "SNSD i HDZ jedini su dali stvarni doprinos evropskom putu BiH"

Šefica Kluba SNSD-a Sanja Vulić izjavila je da taj klub kategorično odbacuje prijedloge zakona PDP-a i SDS-a o Sudu Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, ocijenivši ih kao “u potpunosti neprihvatljive i neprovodljive”.

Vulić je naglasila i da SNSD neće učestvovati u provođenju naloga visokog predstavnika, te da predložene izmjene Zakona o Sudu BiH i Zakona o VSTS-u nisu rezultat unutrašnjeg političkog dogovora niti evropskih standarda, već “direktno političko naređenje s ciljem demonstracije sile i stvaranja privida političke relevantnosti dvije vještačke trojke, srbijanske i bošnjačke”.

- Stručna javnost je jasno rekla svoje – ne podržava ove prijedloge zakona, ali je očigledno da to njihove kreatore uopće ne zanima - poručila je Vulić.

Prema njenim riječima, “oni koji se danas lažno predstavljaju kao evropska alternativa u stvarnosti su izvršioci politike globalističkih centara moći i najdirektniji rušitelji Dejtonskog sporazuma”.

- To nisu nosioci evropskih vrijednosti, već politički poslušnici Kristijana Šmita (Christian Schmidt), čija je jedina misija slabljenje entiteta i obesmišljavanje ustavne pozicije Republike Srpske - navela je ona.

Vulić je istakla da su, za razliku od opozicije, ministri SNSD-a i HDZ-a “jedini koji su dali konkretan, mjerljiv i međunarodno prepoznat doprinos evropskom putu Bosne i Hercegovine”.

Sve ostalo je, kako je ocijenila, “prazna priča, politička gluma i pokušaj obmane javnosti”.

- Poručujemo jasno i bez zadrške: Republika Srpska neće biti kolateralna šteta ničijih ambicija, niti poligon za dokazivanje lojalnosti Kristijanu Šmitu. Ko želi naklonost evropskih birokrata, neka je traži na drugi način, a ne kroz urušavanje institucija Srpske i nasilno prekrajanje Dejtona. SNSD će tome stati na put - poručila je Vulić.

Podsjetimo, SNSD i njihovi partneri nemaju mehanizam za blokadu usvajanja zakona u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, ali mogu, kao što to čine već nekoliko mjeseci, spriječiti njihovo usvajanje u Domu naroda obaranjem kvoruma.