Usvojena inicijativa vijećnice Berise Ahmetović za dodjelu Tuzlanske plakete Samiru Mustafiću

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je Odluku o dodjeli javnih priznanja za 2025. godinu, kojom se Tuzlanska plaketa (posthumno) dodjeljuje Samiru Mustafiću, policijskom službeniku Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, koji je tragično izgubio život vršeći svoju dužnost.

Inicijativu za dodjelu ovog priznanja podnijela je Berisa Ahmetović, vijećnica Gradskog vijeća Tuzla, ističući da je Samir Mustafić dao najveću moguću žrtvu – vlastiti život – u službi sigurnosti građana, spašavajući druge i štiteći zajednicu.