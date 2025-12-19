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STRADAO NA DUŽNOSTI

Usvojena inicijativa vijećnice Berise Ahmetović za dodjelu Tuzlanske plakete Samiru Mustafiću

Njegova žrtva ostaje trajna opomena, ali i snažan podsjetnik na cijenu koju policijski službenici svakodnevno plaćaju u nastojanju da zaštite živote

Policajac Samir Mustafić. Facebook

A. Bešić

19.12.2025

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je Odluku o dodjeli javnih priznanja za 2025. godinu, kojom se Tuzlanska plaketa (posthumno) dodjeljuje Samiru Mustafiću, policijskom službeniku Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, koji je tragično izgubio život vršeći svoju dužnost.

Inicijativu za dodjelu ovog priznanja podnijela je Berisa Ahmetović, vijećnica Gradskog vijeća Tuzla, ističući da je Samir Mustafić dao najveću moguću žrtvu – vlastiti život – u službi sigurnosti građana, spašavajući druge i štiteći zajednicu.

Usvojena inicijativa vijećnice Berise Ahmetović - Avaz
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Samir Mustafić je svojim profesionalizmom, hrabrošću i nesebičnim djelovanjem utjelovio najviše vrijednosti humanosti i odgovornosti koje Tuzla njeguje. Njegova žrtva ostaje trajna opomena, ali i snažan podsjetnik na cijenu koju policijski službenici svakodnevno plaćaju u nastojanju da zaštite živote i imovinu građana.

Dodjelom Tuzlanske plakete, Grad Tuzla iskazuje duboko poštovanje i zahvalnost prema Samiru Mustafiću i njegovoj porodici, te jasno poručuje da herojska djela i ljudska hrabrost ne smiju biti zaboravljeni.

Ovo priznanje predstavlja čin institucionalnog pamćenja i potvrdu da zajednica stoji uz one koji su je štitili – čak i onda kada su za to platili najveću cijenu.

# TUZLA
# SAMIR MUSTAFIĆ
# BERISA AHMETOVIĆ
# TUZLANSKA PLAKETA
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