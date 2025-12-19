Aleksandra Pandurević objavila protiv koga je SDS podnio krivične prijave

Srpska demokratska stranka (SDS) podnijela je krivične prijave protiv članova biračkih odbora u Zvorniku, Doboju i Laktašima zbog, kako se navodi, dokazanih malverzacija na tim biračkim mjestima.

Ovu informaciju na društvenim mrežama objavila je članica Predsjedništva SDS-a, Aleksandra Pandurević.

Krivične prijave, kako navodi Pandurevićeva, podnijete su protiv predsjednika i članova biračkog odbora na biračkom mjestu Skipovac u izbornoj jedinici Doboj, zatim predsjednika i članova biračkog odbora na biračkom mjestu Tabanci u izbornoj jedinici Zvornik, kao i predsjednika i članova biračkih odbora na biračkim mjestima Jasenica, Trnovica, Skočić A i Skočić B, Lokanj Gornji, Roćević i Donja Pilica, te protiv predsjednika i članova više biračkih odbora u Doboju.

- Spremamo još - najavila je Pandurevićeva.