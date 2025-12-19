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Aleksandra Pandurević objavila protiv koga je SDS podnio krivične prijave

Srpska demokratska stranka (SDS) podnijela je krivične prijave protiv članova biračkih odbora u Zvorniku, Doboju i Laktašima

Aleksandra Pandurević. Fena

M. Až.

19.12.2025

Srpska demokratska stranka (SDS) podnijela je krivične prijave protiv članova biračkih odbora u Zvorniku, Doboju i Laktašima zbog, kako se navodi, dokazanih malverzacija na tim biračkim mjestima.

Ovu informaciju na društvenim mrežama objavila je članica Predsjedništva SDS-a, Aleksandra Pandurević.

Krivične prijave, kako navodi Pandurevićeva, podnijete su protiv predsjednika i članova biračkog odbora na biračkom mjestu Skipovac u izbornoj jedinici Doboj, zatim predsjednika i članova biračkog odbora na biračkom mjestu Tabanci u izbornoj jedinici Zvornik, kao i predsjednika i članova biračkih odbora na biračkim mjestima Jasenica, Trnovica, Skočić A i Skočić B, Lokanj Gornji, Roćević i Donja Pilica, te protiv predsjednika i članova više biračkih odbora u Doboju.

- Spremamo još - najavila je Pandurevićeva.

# LAKTAŠI
# DOBOJ
# SDS
# ALEKSANDRA PANDUREVIĆ
# ZVORNIK
# IZBORI 2025
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