Izdata građevinska dozvola za restauraciju Historijskog muzeja BiH

Izdata je građevinska dozvola za restauraciju Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, nacionalnog spomenika BiH i jedne od sedam ustanova kulture od posebnog značaja za državu.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH proglasila je objekat Historijskog muzeja 2012. godine nacionalnim spomenikom BiH. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i opsade Sarajeva pretrpio je znatna oštećenja, a u prethodnom periodu realizovane su parcijalne sanacije s ciljem očuvanja ovog vrijednog kulturnog dobra.

Općina Novo Sarajevo je u saradnji sa UNDP-jem osigurala Glavni projekat restauracije, dok je Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo obezbijedilo sredstva za izvođenje radova.

Projektom je predviđena sanacija i restauracija krova i fasade Historijskog muzeja BiH, a bit će sanirano i ulazno stepenište, čime se stvaraju uslovi za dugoročnu zaštitu i funkcionalno unapređenje objekta.

Izdavanje građevinske dozvole predstavlja ključni korak u obnovi ovog kulturnog objekta i potvrđuje opredijeljenost Općine Novo Sarajevo i Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo da se očuva i unaprijedi kulturno-historijska baština Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Općine Novo Sarajevo.