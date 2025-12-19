Advokat ne odustaje od namjere da službenim Mercedesom ode na slavu kod kuma: Ako može Dodik, mogu i ja

Poznati banjalučki advokat Dario Sandić nije odustao od zahtjeva upućenog službi predsjednika Republike Srpske da ga Mercedes S klase vozi na slavu kod kuma.

Pošto mu na zahtjev nije odgovoreno uputio je urgenciju da mu danas najkasnije do 17 sati odgovore da li je Mercedes slobodan ili nije "jer slava, kum i drugari ne mogu čekati da se neko tamo od službenika smiluje i odgovori na zahtjev".

– Nema ništa gore nego kada administracija ne odgovara na zahtjeve građana. To je jedan od pokazatelja nepostojanja odgovornosti, pravne države, pravne sigurnosti – naveo je Dario Sandić.

Podsjetio je da je prošlo 10 dana od kako je od službe predsjednika Republike Srpske tražio Mercedes povodom Nikoljdana i veliku salu za kartanje sa drugarima iz srednje škole za 27. decembar.

– Obzirom da resurse, koje po Ustavu Republike Srpske može koristiti samo predsjednik Republike Srpske, koristi lice koje nije predsjednik Republike Srpske, smatrao sam da i ja imam pravo da koristim iste te resurse, jer se ona obezbjeđuju iz poreza, taksi i doprinosa koje i ja plaćam – objasnio je Sandić svoj zahtjev.

On je tada pozvao građane da rezervišu i svoje termine na vrijeme "jer velika je gužva…a vremena još malo", a danas ih je upozorio da će ako ne dobiju odgovor morati takođe pisati urgenciju.

– Ovim putem obraćam vam se sa zahtjevom da mi se obezbjedi vozilo Mercedes S klase koji posjedujete/iznajmljujete i u kojem se voze građani Republike Srpske i to za datum 19.12. 2025.godine i da me odveze na slavu kod kuma na Starčevicu u 18.00 časova. Također tražim da to isto vozilo istog dana dođe po mene kod kuma oko 23.30 da me odveze do grada, te da me iz grada odveze kući oko 02.00 časova – naveo je Sandić u zahtjevu.