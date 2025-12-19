Zagađenje zraka u Sarajevu tema svjetskih medija, snimci iz grada šokirali javnost

Glavni grad Bosne i Hercegovine ponovo se suočava s izuzetno visokim nivoom zagađenja zraka, a stanje u Sarajevu ove sedmice dospjelo je u fokus svjetskih medija. Švicarska tehnološka kompanija IQAir, koja se bavi praćenjem kvaliteta zraka, ocijenila je zrak u gradu kao nezdrav, zbog čega su brojni građani u četvrtak bili primorani nositi zaštitne maske, prenosi švicarski list Blick.

Svjetska pažnja usmjerena na Sarajevo

Fotografije Sarajeva prekrivenog gustim smogom posljednjih dana obilaze planetu, dok mjerni indeksi bilježe izrazito zabrinjavajuće vrijednosti. Podaci koje je objavio IQAir potvrđuju da je kvalitet zraka u gradu dostigao nivo koji predstavlja ozbiljnu prijetnju po zdravlje stanovništva.

Takvo stanje prisililo je građane na mjere opreza koje podsjećaju na period pandemije. Tokom četvrtka, veliki broj Sarajlija na ulicama je nosio zaštitne maske, nastojeći se zaštititi od štetnih čestica koje već decenijama, posebno zimi, opterećuju zrak u glavnom gradu.

Upozorenja stručnjaka

Stručnjaci iz kompanije IQAir upozoravaju da ovako visoki nivoi zagađenja predstavljaju direktan rizik za respiratorni sistem. Dok snimci i fotografije prizora iz doline Miljacke pune medije širom Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, domaće vlasti suočavaju se s rastućim pritiskom javnosti da konačno ponude rješenja za problem koji traje godinama.

„Luftverschmutzung“, odnosno zagađenje zraka, u slučaju Sarajeva odavno je prestalo biti isključivo lokalno pitanje i sve češće se navodi kao globalni primjer ekološke krize u srcu Balkana.