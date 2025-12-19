Helez s nizozemskim ministrom razgovarao o nastavku NATO pomoći Oružanim snagama BiH

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez sastao se s ministrom odbrane Nizozemske Rubenom Brekelmansom, s kojim je razgovarao o preostalim tranšama NATO pomoći namijenjene jačanju odbrambenih kapaciteta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pomoć NATO-a BiH bila je jedna od ključnih tema sastanka.

- Razgovarali smo o pomoći i opremanju Oružanih snaga BiH kroz paket NATO podrške. NATO savjet je na samitu u Madridu odobrio pomoć Bosni i Hercegovini u iznosu od 35 miliona eura, ali je ona do sada realizovana samo djelimično. Određeni dio je već proveden, dok se preostale donacije tek očekuju. Govorili smo i o konkretnim pitanjima koja ne bih iznosio na press-konferenciji. Razmatrali smo ono što nam nedostaje, kao i ono što je neophodno za kontrolu našeg neba i druge segmente vojne odbrane - kazao je Helez.

Dodao je da je nizozemski ministar odbrane prije sastanka posjetio pripadnike Oružanih snaga Nizozemske koji se u Bosni i Hercegovini nalaze u okviru misije EUFOR Althea, nakon čega je uslijedio njihov razgovor.

- Na prvom mjestu razgovarali smo o misiji EUFOR Althea i saradnji s Oružanim snagama BiH. Zamolio sam kolegu da nam pomognu na euroatlantskom putu, odnosno da daju podršku kako bismo što prije postali članica Evropske unije. S njihove strane postoji spremnost za pomoć, ali mi moramo ispuniti jasno definisane kriterije - naveo je Helez.

Istakao je i da je od nizozemskog ministra zatražio podršku na putu Bosne i Hercegovine ka NATO-u.

- Kada je riječ o NATO putu, zamolio sam kolegu ministra da pruži podršku kako bismo što prije postali članica NATO saveza. I u tom procesu postoje određene procedure i uslovi koje postavlja NATO savjet, a mi ih postepeno ispunjavamo - zaključio je Helez.