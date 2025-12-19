Mijatović: Privredna komora Federacije BiH mora imati snažniju ulogu u razvoju privrede

- To je jedina komora koja nema obavezno članstvo i to je nešto što otežava rad Komore bez dileme. Uzmite u obzir da Komora predstavlja prvi kontakt privrede s institucijama i mnogo su važniji od svih nas u državnom sistemu, ali polako mi to ispravljamo iz godine u godinu. Kada smo u jednom trenutku pričali o eventualnom uvođenju obavezne članarine za Komoru, prvi su gospodin Šantić i ostali ljudi rekli da je dovoljno fiskalnih i parafiskalnih nameta, dajte nam pomoć oko preuzimanja javnih oblasti da bi mi eventualno mogli dobiti izvore finansiranja - kazao je ministar Mijatović.

Zamjenik premijera i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović prisustvovao je danas godišnjem prijemu za predstavnike medija Privredne komore Federacije BiH „Retrospektiva i vizija“ u Mostaru. Ministar Mijatović ovom prilikom je kazao da Privredna komora Federacije BiH ima nedovoljno prepoznatu poziciju u domaćem ekonomskom sistemu.

Naveo je da je Privredna komora od 2004. do 2022. godine ukupno iz sredstava Budžeta FBiH dobila 32.000 KM, a da je dolaskom ove vlade do danas taj iznos 400.000 KM.

- Da se razumijemo, i to je premalo, i to je nedovoljno da bude prava podrška sa stanovišta uspostave i sistema koje bi trebalo da u konačnici svi zajedno budemo servis naše privrede, ali evo, sljedeće godine mogu najaviti da ćemo povećati tu podršku Privrednoj komori jer svi oni projekti daju efekt i u konačnici PK FBiH, koja je bliža privrednicima, može sve to odraditi na mnogo bolji način nego bilo koje resorno ministarstvo ili vlada – reako je ministar Mijatović.

Istakao je da je budžet za podršku privredi u tekućoj godini 28 miliona KM.

- Kad je u pitanju naš rad za ovih 31 mjesec, napomenut ću da smo u ovom ministarstvu zatekli budžet u iznosu od sedam miliona za podršku maloj privredi, a u tekućoj godini taj budžet je 28 miliona. To nije ni blizu dovoljno, ni blizu onoliko koliko treba nagraditi, sufinansirati i podržavati projekte u našoj privredi, ali nemojte zaboraviti, prije 31 mjesec to je bilo na nivou statističke greške i s pravom su privrednici bili nezadovoljni. Naglasio bih još jednu cifru, za osam godina prethodne vlade privredi je bilo doznačeno 38 miliona KM, a za 31 mjesec ove vlade doznačena su 62 miliona i ta cifra govori da su se stvari promijenile. Sveukupno, uz uredbu koja se odnosila na pomoći zadržavanju radnih mjesta plus grantovi koji su išli ove godine, maloj privredi u Federaciji BiH u 2025. godini doznačeno je 100 miliona KM, što je rekordna godina - kazao je ministar Mijatović.