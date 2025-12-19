Osvijetljeni sarajevski mostovi daju posebnu draž prazničnoj atmosferi

U susret predstojećim novogodišnjim praznicima, Sarajevo je dobilo poseban praznični sjaj.

Mostovi Šeher-ćehajina ćuprija, Novi most kod Vijećnice, Latinska ćuprija, Drvenija, Ćumurija, Čobanija, Festina lente i Eiffelov most zasjali su svečanim svjetlima, pružajući Sarajkama, Sarajlijama i brojnim turistima jedinstveni vizualni doživljaj.

U prazničnom ruhu su i prepoznatljivi graditeljski simboli, među kojima su zgrada Vječne vatre i Narodnog pozorišta, kao i dio Pozorišnog trga "Susan Sontag", koji su dodatno osvijetljeni kako bi upotpunili praznični ambijent.

Praznična rasvjeta bit će postavljena i duž šetnice Obala Maka Dizdara, na stubovima javne rasvjete te na zgradi Akademije likovnih umjetnosti, čime se stvara topla i svečana atmosfera koja simbolizira dobrodošlicu građanima i posjetiocima Sarajeva, najavio je gradonačelnik Samir Avdić na društvenim mrežama.