U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: EU više nema milosti za BiH

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: EU više nema milosti za BiH.

BiH ima podršku svih zemalja EU kada je riječ o nastavku njenog puta ka članstvu u EU. Kazao je ovo u intervjuu za "Dnevni avaz" Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH koji je prisustvovao na samitu EU - Zapadni Balkan u Briselu.

Na marginama sastanka imao je niz bilateralnih susreta s evropskim zvaničnicima. O podršci našoj zemlji na njenom putu ka članstvu EU govorio je po povratku iz Brisela.

Čitajte i kako stalna poskupljenja stežu omču oko vrata građanima ove zemlje. Inflacija dvostruko veća nego u Evropi, a narod bira između lijekova i hrane.

Rudari Bosne i Hercegovine obilježavaju svoj dan.

Ahmed Krnjić se za "Avaz" javio iz Rijada. Poručuje da će osvojiti titulu za našu državu.

Psi lutalice napali muškarca dok je vodio kćerku u školu. Više o tome čitajte na stranama crne hronike.

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH.

“Dnevni avaz” u interesu javnosti u cijelosti objavljuje rezultate inspekcijskog nadzora. U današnjem feljtonu (12) otkrivamo kako je Konaković za godinu položio ispite iz dvije studijske godine.

Saznajte i zašto Federacija BiH i dalje guši privredu.

O važnosti ispunjavanja uvjeta za otvaranje pregovora s EU za "Avaz" je govorio predsjednik Delegacije EP za odnose s BiH Davor Ivo Stier.

Čitajte i o prvom Repair Cafeu na zapadnom Balkanu koji je otvoren u Mostaru.

O odluci KS da pomogne snimanje filma "Srpske majke Srebrenice" za "Avaz" je govorila potpredsjednica Udruženja "Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa" Kada Hotić.

Od "rekordnih budžeta" do neviđene dubioze Kantona Sarajevo: Je li Uka stid sebi isplatiti plaću dok djeci nema za užinu?

Ambiciozan plan za spas saveznika: Evropa je našla 90 milijardi za Ukrajinu, ali ne od Rusije. Više o tome na stranama globusa.

Svakako ne zaboravite pročitati naš sedmični prilog "Panorama".

O karijeri, muzici i majčinstvu razgovarali smo s Tamarom Milutinović.

Donosimo vam i intervju s dizajnerom Arminom Osmančevićem.

Čitajte i o tome kako izgleda novogodišnja ponuda za 2026. godinu u regiji.

S fotografkinjom Merimom Đelilović razgovarali smo o autentičnosti, femicidu kao društevnom porazu i odgovornosti u svijetu koji šuti.

Posjetili smo jedinstveni muzej Bunk'Art u Tirani.

Donosimo vam i priču iz prihvatnog centra za migrante Ušivak iz Sarajeva o Sirijki Hatidži koja tješi tragaoce za slobodom.

Mufid Garibija, poznavalac historije Sarajeva, piše o smogu i zagađenju zraka u Sarajevu kroz historiju.

Na sportskim stranama čitajte o duelu Zrinjskog i Borca kojim se završava jesenji dio sezone, a koji bi mogao prelomiti prvenstvo.

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