PR Udruženja "Pomozi.ba" Saliha Žunić-Rokša: Plašim se gubitka voljenih osoba

Ime i prezime: Saliha Žunić-Rokša.

Datum i mjesto rođenja: 3. juni 1981. godine, Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Uvijek pokušavam dan započeti s osmijehom i šoljicom kafe.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerovatno bih se bavila arheologijom, fascinira me otkrivanje prošlosti i priča koje nam predmeti iz davnina mogu ispričati.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Novinarka na Kablovskoj televiziji HS.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Ponijela bih nešto što me podsjeća na moje najmilije, poput fotografije, kako bih osjećala njihovu prisutnost i snagu čak i na pustom ostrvu.

Najdraža pjesma: “(Everything I Do) I Do it for You”, Brajana Adamsa (Bryan).

Šta gledate na televiziji: Volim dokumentarce, ali dobre i poučne serije i filmove gledam rado, posebno one koji me nasmiju ili inspirišu.

Šta Vas nervira: Najviše me nervira nepravda.

Najdraži grad: Sarajevo, mjesto mog rođenja, i selo Crijep kod Višegrada, gdje su utkane najdraže uspomene mog djetinjstva.

Najbolji poklon koji ste dobili: Prve čestitke i poljupci mojih kćerki uvijek će mi biti najposebniji.

Čega se plašite: Gubitka voljenih osoba.

S kim najradije pijete kafu: S porodicom i prijateljima.

Omiljena društvena mreža: Ne volim društvene mreže

Najdraža boja: Narandžasta.

Ko Vam je uzor: Moji roditelji su moj najveći uzor, jer svojim primjerom pokazuju kako biti dobar, pošten i odgovoran čovjek.

Najdraži pisac: Meša Selimović.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Radila bih na smanjenju siromaštva i nejednakosti, omogućila oboljelima pristup kvalitetnom zdravstvu, te poticala solidarnost među ljudima.

Omiljeni muzičar ili bend: Imam mnogo omiljenih muzičara iz različitih žanrova, od popa i rocka do narodne i sevdah muzike, pa mi je gotovo nemoguće izdvojiti samo jednog.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: “Inoča” od Emine Hodžić-Patković.

Tim za koji navijate: FK Željezničar.

Omiljena narodna izreka: “Dobro se dobrim vraća”!

Koje pitanje najviše mrzite: Ne volim pitanja na koja nema pravog odgovora, pitanja koja samo zbune i ništa ne donose.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Ahmed Nurudin iz knjige „Derviš i smrt“ Meše Selimovića.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Iako bih voljela putovati u druge zemlje, najviše bih voljela još bolje istražiti našu domovinu.