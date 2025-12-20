Puljić o novom zakonu u SAD-u: Sankcije, dijalog i borba protiv korupcije na Zapadnom Balkanu

Zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana usvojen je u Američkom kongresu, a predsjednik Donald Tramp (Trump) ga je potpisao 18. decembra kao ključnu odredbu zakona o nacionalnoj odbrambenoj autorizaciji za fiskalnu godinu 2026.

Konkretne odredbe zakona

Kad je riječ o ključnim odredbama koje se odnose na Zapadni Balkan, dopisnik Federalne televizije iz Vašingtona (Washingtona) Ivica Puljić objasnio je da je zakon, ustvari, nacrt koji je ranije bio u medijima, ali je sada usvojen kao dio šireg zakona o finansiranju oružanih snaga, piše Federalna.ba.

- Ovo je jedan nacrt zakona koji se pojavljivao u petom mjesecu ove godine, ponovno u desetom mjesecu ove godine, i u medijima u Bosni i Hercegovini i na Balkanu je pogrešno bilo objavljivano da je ta rezolucija, prijedlog rezolucije u Kongresu prihvaćen, čak i u Senatu, što nije istina.“

Dodao je da je o tome ranije upozoravao, te da je sada je iskorišteno donošenje zakona o finansiranju oružanih snaga.

- Na to sam ranije upozoravao, ali evo sada je iskorišteno donošenje zakona o finansiranju oružanih snaga, tako da je ubačen u taj jedan zakon koji je mnogo širi od ovoga o čemu govorimo.“

Regionalna sigurnost i dijalog

Prema njegovim riječima, zakon se bavi nekoliko ključnih pitanja za Zapadni Balkan, među kojima je najvažniji poziv na dijalog između Srbije i Kosova.

- Kada je u pitanju Zapadni Balkan, da, Amerikanci u tom zakonu govore o regionalnoj sigurnosti. U dokumentu se nalaže američkoj vladi da pozove Srbiju i Kosovo na povratak dijalogu o normalizaciji - naglasio je.

Dodao je i da se odobravaju sankcije protiv pojedinaca koji destabiliziraju cijelu regiju.

Ekonomska saradnja i borba protiv korupcije

Zakon se bavi i privrednim razvojem, postavljajući ciljeve za povećanje trgovine i ulaganja između Sjedinjenih Država i zemalja Zapadnog Balkana.

- Potječe povećanu trgovinu, ulaganja između Sjedinjenih Država i zemalja Zapadnog Balkana radi promicanja stabilnog ekonomskog rasta - rekao je Puljić.

Jedan od ključnih fokusa zakona je borba protiv korupcije, ona je 'svugdje u ovom zakonu', naglasio je Puljić.

- Borba protiv korupcije sadrži inicijative protiv lokalne korupcije i zahtjeva izvješća o ruskim i kineskim zlonamjernim operacijama utjecaja u regiji, dakle, i stranoj korupciji.“

Također, zakon uvodi i kibernetičku otpornost, koja propisuje podršku inicijativama za kibernetičku sigurnost i otpornost u sedam balkanskih zemalja.

Sankcije i borba protiv autokratije

Jedan od ključnih dijelova zakona odnosi se na sankcije koje mogu biti uvedene prema stranim lica koji su odgovorni za korupciju povezanu sa Zapadnim Balkanom.

Puljić je objasnio da se sankcije mogu odnositi na sadašnje i bivše državne dužnosnike, kao i na osobe koje ugrožavaju mir, stabilnost i demokratske procese u regionu. Sankcije mogu obuhvatati zamrzavanje imovine i zabranu ulaska u Sjedinjene Države.

- Predviđeno je da predsjednik SAD-a, najkasnije u roku od 90 dana od stupanja zakona na snagu, uvede mjere protiv svih stranih osoba za koje se utvrdi da su bile uključene u korupciju povezanu sa Zapadnim Balkanom - istakao je Puljić.

Kaže kako se tu najviše, zapravo, gleda na Rusiju i na Kinu.

- Sankcije se mogu odnositi na sadašnje, bivše državne dužnosnike, kao i na osobe koje ugrožavaju mir, stabilnost i demokratske procese u regiji, ili su odgovorne za teška kršenja ljudskih prava - pojasnio je.

Autokratske tendencije i potencijalne sankcije

- Posebno se upozorava na politička okruženja s elementima autokratske kontrole. Spominje se i mogućnost sankcija u roku od 90 dana - naglasio je Puljić.

Međutim, Puljić se pita i da li je moguće kupiti sankcije kao što je to, kako je istakao, pokušao uraditi Milorad Dodik i pri tome uložio oko 10 miliona dolara da se iskupi kod Amerikanaca sa svojim najbližim saradnicima.

U suprotnosti s politikama Trampove administracije

Na kraju, Puljić zaključuje da ovaj zakon, iako ima obavezujući karakter, nije u potpunosti usklađen sa stvarnim politikama koje vodi Trampova administracija.