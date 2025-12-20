SAD oduzimaju američko državljanstvo Kemalu Mrndžiću: Optužen za ratne zločine u BiH

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država pokrenulo je građanski postupak s ciljem oduzimanja američkog državljanstva Kemalu Mrndžiću, koji je optužen da je u Bosni i Hercegovini počinio ratni zločin.

Kako je saopćeno iz Ministarstva pravde, Mrndžić je tokom imigracijskog postupka u Sjedinjenim Američkim Državama propustio navesti da je obavljao dužnost stražara u logoru Čelebići, gdje su počinjeni teški zločini.

Pomoćnik državnog tužioca Bret Šumejt (Brett Shumate) izjavio je da administracija predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) neće dozvoliti da zaštitu i benefite azila u SAD koriste osobe koje su učestvovale u progonu drugih. Prema njegovim riječima, ovaj slučaj pokazuje da američka vlada dosljedno štiti integritet procesa naturalizacije.