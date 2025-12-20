Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTVRDILO MINISTARSTVO

SAD oduzimaju američko državljanstvo Kemalu Mrndžiću: Optužen za ratne zločine u BiH

Mrndžić je u oktobru prošle godine proglašen krivim po više tačaka optužnice koje se odnose na prevaru i lažno predstavljanje

Prostor nekadašnjeg logora "Čelebići". BIRN

A. O.

20.12.2025

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država pokrenulo je građanski postupak s ciljem oduzimanja američkog državljanstva Kemalu Mrndžiću, koji je optužen da je u Bosni i Hercegovini počinio ratni zločin.

Kako je saopćeno iz Ministarstva pravde, Mrndžić je tokom imigracijskog postupka u Sjedinjenim Američkim Državama propustio navesti da je obavljao dužnost stražara u logoru Čelebići, gdje su počinjeni teški zločini.

Pomoćnik državnog tužioca Bret Šumejt (Brett Shumate) izjavio je da administracija predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) neće dozvoliti da zaštitu i benefite azila u SAD koriste osobe koje su učestvovale u progonu drugih. Prema njegovim riječima, ovaj slučaj pokazuje da američka vlada dosljedno štiti integritet procesa naturalizacije.

Mrndžić je u oktobru prošle godine proglašen krivim po više tačaka optužnice koje se odnose na prevaru i lažno predstavljanje prilikom podnošenja zahtjeva za američki pasoš. Nadležni organi utvrdili su da nije naveo vrstu ni period vojne službe, kao ni činjenicu da je, prema njihovim navodima, kao čuvar učestvovao u progonu logoraša srpske nacionalnosti.

U januaru ove godine izrečena mu je kazna zatvora duža od pet godina, objavio je BBC.

# SAD
# KEMAL MRNDŽIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.