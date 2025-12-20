Bećirović s kongresmenom Selfom: Višedecenijsko strateško partnerstvo sa SAD-om izuzetno važno za očuvanje mira

U sklopu intenzivnih sastanaka sa zvaničnicama Sjedinjenih Američkih Država (SAD), član Predsjedništva BiH Denis Bećirović razgovarao je u Vašingtonu (Washingtonu) i s američkim kongresmenom Kitom Selfom (Keithom) -Republikanska stranka, predsjedavajućim Pododbora za Evropu u Odboru za vanjske poslove Predstavničkog doma.

Član Predsjedništva BiH je iskazao zahvalnost SAD-u na kontinuiranoj podršci i posvećenosti Bosni i Hercegovini. Istakao je da je višedecenijsko strateško partnerstvo sa SAD-om izuzetno važno za očuvanje mira, stabilnosti i sveukupnog napretka Bosne i Hercegovine i regije. Od posebnog je značaja proaktivan i prijateljski odnos Kongresa SAD-a naspram Bosne i Hercegovine, kao i stalna podrška suverenitetu i teritorijalnom integritetu naše države. U tom smislu je kazao da će nastaviti argumentirano informirati američke zvaničnike o situaciji u Bosni i Hercegovini i odlučno djelovati u interesu države i svih njenih građana. Zajedničko djelovanje u suprotstavljanju vanjskom malignom uticaju i hibridnom djelovanju protiv Bosne i Hercegovine je bitno za sigurnost Bosne i Hercegovine, ali i za euroatlantsku sigurnost.

Bećirović je naglasio važnost podrške SAD-a Uredu visokog predstavnika međunarodne zajednice (OHR) kao jednom od ključnih faktora u očuvanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Visoki predstavnik postoji na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma i bilo kakvo slabljenje njegove uloge i nadležnosti moglo bi imati nesagledive posljedice po mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini i regiji. Iskustvo iz 2025. godine govori da je OHR izuzetno važna institucija u suprotstavljanju antidejtonskim politikama, što je od suštinske važnosti za stabilnost, mir i nesmetan razvoj Bosne i Hercegovine.

Član Predsjedništva BiH je rekao da će vođenjem odgovorne politike Bosna i Hercegovina dodatno unaprijediti saradnju sa SAD-om, što uključuje iniciranje i realizaciju zajedničkih strateških projekata, počevši od široke saradnje u oblasti sigurnosti i odbrane, Južne gasne interkonekcije i brojnih drugih. Unapređenje ekonomskih prilika, stvaranje stabilnog okruženja i jačanje vladavine prava benefiti su za sve građane Bosne i Hercegovine.

Kongresmen Self je rekao da SAD poštuje Dejtonski mirovni sporazum i da se zalaže za očuvanje mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i regiji Zapadnog Balkana, saopćeno je.