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VRUĆA TEMA OBRAZOVANJE

"Turbo studentica": Da li je Nikolina Šljivić za 4 mjeseca završila pravni fakultet?

Potvrdili su to i čelni ljudi Univerzitet “Union – Nikola Tesla” u okviru kog se nalazi Fakultet za poslovne studije i pravo

Nikolina Šljivić. Instagram

A. O.

20.12.2025

Imenovanje Nikoline Šljivić, bivše DNS-ovke, a danas nezavisne poslanice u Narodnoj skupštini RS, na poziciju zamjenice direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, već mjesecima intrigira javnost.

Jedna od vrućih tema je njeno obrazovanje. Da li je Nikolina Šljivić frizerka, kako reče poslanica Liste za pravdu i red, Zagorka Grahovac, ili pravnica, ili je, prije svega vlasnica prestižnog bjuti salona, kako je ona sama napisala na društvenim mrežama.

Jedno je sigurno: šta god bila po zanimanju, Šljivić je, po obrazovanju, ili tačnije po diplomi – pravnica.

Potvrdio je to za Srpskainfo Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske, koji je potpisao akt o njenom imenovanju.

– Imenovana je priložila svu potrebnu dokumentaciju, kojom dokazuje da je kvalifikovana da obavlja ovu dužnost. Prema toj dokumentaciji, zvanje diplomiranog pravnika je stekla na Univerzitetu „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu – Poslovni i Pravni fakultet, na kojem je diplomirala 15. juna 2018. godine – naveo je Savo Minić.

Pohvalno, nema šta. Problem je, međutim, u tome što je spomenuta visokoškolska ustanova akreditaciju dobila u februaru 2018. godine – dakle iste godine kada je Šljivić, u junu, diplomirala.

Potvrdili su to i čelni ljudi Univerzitet “Union – Nikola Tesla” u okviru kog se nalazi Fakultet za poslovne studije i pravo.

Oni su 2023. godine, nakon što je spomenutom fakultetu oduzeta akreditacija, za više beogradskih medija potvrdili da je Fakultetu za poslovne studije i pravo “oduzeto uvjerenje o akreditaciji visokoškolske ustanove, koje je izdato u februaru 2018.“

Dakle, ako je fakultet upisala, čim je on akreditovan, Nikolina Šljivić, koju su pojedini mediji nazvali “glamurozna političarka”, je i turbo studentkinja – jer je studije završila za 4 mjeseca.

Naravno, moguće su i druge varijante. Recimo, da je pohađala nastavu i polagala ispite nelegalno, na neakreditovanom, dakle nepriznatom fakultetu, pa onda, nakon odobrenja akreditacije, studije privela kraju.

Ili da je ranije studirala na nekoj drugoj prestižnoj visokoškolskoj ustanovi, na primjer na Visokoj školi za uslužni biznis u Sokocu, pa se, pred kraj studija, prebacila u Beograd, na Fakultet za poslovne studije i pravo.

A možda je u pitanju i neka druga kombinacija. U svakom slučaju, javnost ima pravo da zna ko i sa kakvim obrazovanjem i kompetencijama rukovodi jednom važnom republičkom institucijom.

Podsjećamo, Šljivić je kadar Ujedinjene Srpske i ova stranka ju je predložila za poziciju zamjenice direktora RUGIPP.

Međutim, lider ove partije Nenad Stevandić, nije odgovorio na pitanja Srpskainfo, zašto je za spomenutu poziciju predložio baš Nikolinu Šljivić i da li bi ovoj pravnici povjerio posao organizacionog sekretara US, uz odgovarajuću platu iz stranačkih izvora.

# NSRS
# FAKULTET
# SAVO MINIĆ
# NIKOLINA ŠLJIVIĆ
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