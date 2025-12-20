"Turbo studentica": Da li je Nikolina Šljivić za 4 mjeseca završila pravni fakultet?

Imenovanje Nikoline Šljivić, bivše DNS-ovke, a danas nezavisne poslanice u Narodnoj skupštini RS, na poziciju zamjenice direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, već mjesecima intrigira javnost.

Jedna od vrućih tema je njeno obrazovanje. Da li je Nikolina Šljivić frizerka, kako reče poslanica Liste za pravdu i red, Zagorka Grahovac, ili pravnica, ili je, prije svega vlasnica prestižnog bjuti salona, kako je ona sama napisala na društvenim mrežama.

Jedno je sigurno: šta god bila po zanimanju, Šljivić je, po obrazovanju, ili tačnije po diplomi – pravnica.

Potvrdio je to za Srpskainfo Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske, koji je potpisao akt o njenom imenovanju.

– Imenovana je priložila svu potrebnu dokumentaciju, kojom dokazuje da je kvalifikovana da obavlja ovu dužnost. Prema toj dokumentaciji, zvanje diplomiranog pravnika je stekla na Univerzitetu „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu – Poslovni i Pravni fakultet, na kojem je diplomirala 15. juna 2018. godine – naveo je Savo Minić.

Pohvalno, nema šta. Problem je, međutim, u tome što je spomenuta visokoškolska ustanova akreditaciju dobila u februaru 2018. godine – dakle iste godine kada je Šljivić, u junu, diplomirala.

Potvrdili su to i čelni ljudi Univerzitet “Union – Nikola Tesla” u okviru kog se nalazi Fakultet za poslovne studije i pravo.

Oni su 2023. godine, nakon što je spomenutom fakultetu oduzeta akreditacija, za više beogradskih medija potvrdili da je Fakultetu za poslovne studije i pravo “oduzeto uvjerenje o akreditaciji visokoškolske ustanove, koje je izdato u februaru 2018.“

Dakle, ako je fakultet upisala, čim je on akreditovan, Nikolina Šljivić, koju su pojedini mediji nazvali “glamurozna političarka”, je i turbo studentkinja – jer je studije završila za 4 mjeseca.