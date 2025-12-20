Učenici Medicinske škole Tuzla traže rješenja za problem kašnjenja lijekova u BiH

Učenici Srednje medicinske škole Tuzla ove godine u okviru projekta "Građanin" iz predmeta Demokratija i ljudska prava rade na temi “Zašto lijekovi kasne u BiH?”.

Kroz istraživanje, razgovor s institucijama i analiziranje stvarne situacije, učenici su uočili da mnogi pacijenti u Bosni i Hercegovini često kasno dolaze do potrebnih lijekova – bilo zbog administrativnih prepreka, sporih procedura, nedostatka transparentnih informacija ili kašnjenja u nabavci.

Cilj njihovog projekta je da skrenu pažnju javnosti na problem kašnjenja lijekova, dobiju podršku građana i nadležnih institucija i zajednički rade na rješenjima koja će omogućiti da pacijenti brže i sigurnije dobiju terapiju koja im je potrebna.

- Jedna od ključnih ideja našeg tima je uspostavljanje javno dostupne online platforme koja bi sadržavala informacije o dostupnosti lijekova u realnom vremenu, poput platformi koje već postoje u susjednim državama Hrvatskoj i Srbiji. Takva aplikacija bi olakšala građanima, zdravstvenim radnicima i institucijama pristup podacima, povećala transparentnost i smanjila kašnjenja - poručili su učenici Srednje medicinske škole Tuzla.

Kako bi prikupili mišljenja i iskustva građana, izradili su i kratku anketu u kojoj svi mogu dati svoj doprinos i pomoći da se dođe do kvalitetnih rješenja.

Kako ističu, problem kašnjenja lijekova nije samo zdravstveni, već i društveni problem koji utiče na sve nas, te pozivaju građane, zdravstvene radnike, institucije i medije da podrže njihov projekt.