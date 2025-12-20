Svečano postrojavanje albanskog vojnog kontingenta u BiH povodom Dana albanske zastave

Zajednica albanaca u BiH poziva na Svečano postrojavanje pripadnika vojnog kontingenta Republike Albanije koje će se održati u prostorijama Sjedište Zajednice albanaca u BiH, ulica Sime Milutinovića Sarajlije 8 u Sarajevu, 21. decembra 2025. godine.

Manifestacija je zakazana s početkom u 13 sati.

Ovaj događaj organizuje se povodom Dana albanske nacionalne zastave, kao i u znak institucionalne zahvalnosti i poštovanja prema doprinosu pripadnika albanskog vojnog kontingenta iz Republike Albanije, angažovanih u BiH u okviru mirovne misije EUFOR Althea.