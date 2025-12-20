Davor Ivo Stier, predsjednik Delegacije EP za odnose s BiH, za "Avaz": Važno je da BiH što prije ispuni uvjete za otvaranje pregovora

Kritike zbog zastoja u reformama i poziv na ispunjavanje poznatih uvjeta za otvaranje pregovora o članstvu, u najkraćem su sadržaj zaključaka Evropskog vijeća vezanih za napredak BiH u procesu evropskih integracija.

Države regije

Zaključci Vijeća i deklaracija sa samita EU - Zapadni Balkan šalju tri važne poruke, izjavio je za “Avaz” zastupnik u Evropskom parlamentu i predsjednik Delegacije Evropskog parlamenta za odnose s BiH i Kosovom Davor Ivo Stier.

- Prvo, proširenje je i dalje temeljeno na individualnim postignućima kandidata. Dakle, odbacuje se Vučićev prijedlog o istovremenom ulasku svih država regije. Drugo, proširenje traži unutarnje reforme EU, što se, prema mom mišljenju, više odnosi na Ukrajinu nego na Zapadni Balkan. Treće, do punopravnog članstva kandidati će se postupno integrirati u politike EU. BiH to može sada lakše učiniti nakon usvajanja Reformske agende, ali trebat će što prije ratificirati dva instrumenta kako bi mogla povući sredstva iz Plana rasta. Isto tako, ovi zaključci upućuju na to da se što prije moraju donijeti zakoni o VSTV-u i Sudu BiH, koji ostaju preduvjeti za otvaranje pregovora o članstvu – kaže Stier.

Ispuniti uvjete

Tokom bezuspješnih pokušaja Vijeća ministara BiH da održi sjednicu i razmatra nacrte potrebnih zakona, pojedini politički akteri su najavljivali da narednu šansu za napredak, ako to ne učini sada, BiH može očekivati tek na proljeće 2027. godine. Razlog je izborna godina, koja je pred nama. Stiera smo pitali do kada će vrata EU zaista biti otvorena za BiH.

- EU neće odustati od politike proširenja, ali se opće raspoloženje među članicama može promijeniti. Zato bi bilo važno da, unatoč izbornoj kampanji koja je već neformalno započela, BiH što prije ispuni uvjete za otvaranje pregovora – naglašava Davor Ivo Stier.