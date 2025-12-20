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SARAJEVO

Nesavjesni vozač parkirao Golf na tramvajskim šinama kako bi otišao na pijacu

Na toj dionici privremeno je bio obustavljen tramvajski saobraćaj

Sa lica mjesta. Avaz

A. O.

20.12.2025

Nesavjesni vozač jutros je parkirao automobil na tramvajskim šinama u Sarajevu kako bi otišao na pijacu Markale. 

Na toj dionici privremeno je bio obustavljen tramvajski saobraćaj.

Nesavjesni vozač ostavio vozilo na šinama. Avaz

Zbog nesavjesnog vozača koji je parkirao Golf, prolazak saobraćajnom trakom je bio onemogućen, te su se stvorile manje gužve. 

# TRAMVAJSKE ŠINE
# AUTOMOBIL
# VOZAČ
# SARAJEVO
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