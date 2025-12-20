Nesavjesni vozač parkirao Golf na tramvajskim šinama kako bi otišao na pijacu

Nesavjesni vozač jutros je parkirao automobil na tramvajskim šinama u Sarajevu kako bi otišao na pijacu Markale.
Na toj dionici privremeno je bio obustavljen tramvajski saobraćaj.
SARAJEVO
Na toj dionici privremeno je bio obustavljen tramvajski saobraćaj
Sa lica mjesta. Avaz
Nesavjesni vozač jutros je parkirao automobil na tramvajskim šinama u Sarajevu kako bi otišao na pijacu Markale.
Na toj dionici privremeno je bio obustavljen tramvajski saobraćaj.
Nesavjesni vozač ostavio vozilo na šinama. Avaz
Zbog nesavjesnog vozača koji je parkirao Golf, prolazak saobraćajnom trakom je bio onemogućen, te su se stvorile manje gužve.
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