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NAJTOPLIJI GRAD U BIH

Obilje sunca i čist zrak u Mostaru, ali u Starom gradu pustoš

Dolazak turista u većem broju očekuje se u narednim danima, uoči božićnih blagdana i novogodišnjih praznika

Obilje sunca i čist zrak u Mostaru - Avaz
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Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

20.12.2025

Sunčano vrijeme obilježilo je pretposljednju decembarsku subotu u Mostaru. 

Tako je u 13 sati prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), Mostar bio najtopliji grad u BiH s temperaturom zraka od 14 stepeni.

Uprkos obilju sunca, ugodnoj temperaturi, ali i prilično čistom zraku, stara gradska jezgra je bila prilično pusta.

Dolazak turista u većem broju očekuje se u narednim danima, uoči božićnih blagdana i novogodišnjih praznika.

U našoj galeriji pogledajte šta smo danas zabilježili u Starom gradu u Mostaru.

# SUNCE
# ZRAK
# STARI GRAD
# MOSTAR
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