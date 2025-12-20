Obilje sunca i čist zrak u Mostaru, ali u Starom gradu pustoš

Sunčano vrijeme obilježilo je pretposljednju decembarsku subotu u Mostaru.
Tako je u 13 sati prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), Mostar bio najtopliji grad u BiH s temperaturom zraka od 14 stepeni.
Uprkos obilju sunca, ugodnoj temperaturi, ali i prilično čistom zraku, stara gradska jezgra je bila prilično pusta.
Dolazak turista u većem broju očekuje se u narednim danima, uoči božićnih blagdana i novogodišnjih praznika.
U našoj galeriji pogledajte šta smo danas zabilježili u Starom gradu u Mostaru.