Bećirović s američkim kongresmenom: Suverenitet pripada državi BiH, a ne entitetima

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović u Vašingtonu (Washingtonu) je razgovarao s američkim kongresmenom Veslijem Belom (Wesleyjem Bellom), članom Odbora za oružane snage Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država (SAD) iz Misurija (Missourija).

Razgovarano je o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regiji Zapadnog Balkana, s posebnim fokusom na pitanja iz oblasti sigurnosti, odbrane i oružanih snaga.

Član Predsjedništva BiH je posebno ukazao na činjenicu da suverenitet pripada isključivo državi Bosni i Hercegovini, a ne entitetima. O tome govori i činjenica da se suverenitet Bosne i Hercegovine u Općem okvirnom sporazumu za mir u BiH spominje devet puta, a svih devet spominjanja odnosi se na državu Bosnu i Hercegovinu i nijednom na bosanskohercegovačke entitete. Također, važno je da susjedne države poštuju suverenitet Bosne i Hercegovine.

Bećirović je naglasio da su kontinuirani politički pritisci, secesionističke prijetnje i hibridni oblici djelovanja ozbiljan izazov stabilnosti Bosne i Hercegovine, te da zahtijevaju odlučno i koordinirano zajedničko djelovanje. Ukazao je na izuzetnu važnost političke i sigurnosne podrške SAD-a Bosni i Hercegovini, posebno u kontekstu aktuelnih regionalnih i globalnih izazova. Podvukao je da je snažno partnerstvo sa SAD-om jedan od ključnih oslonaca stabilnosti i dugoročnog mira u Bosni i Hercegovini, naglasivši posebnu važnost djelovanja Kongresa SAD-a.

Član Predsjedništva BiH je istakao ulogu SAD-a u podršci reformama u sektoru sigurnosti i odbrane Bosne i Hercegovine, kao i važnost nastavka saradnje u okviru euroatlantskih integracija. Naglasio je da stabilna, funkcionalna i demokratska Bosna i Hercegovina predstavlja važan faktor ukupne sigurnosti euroatlantskog prostora.