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ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

Predrag Puharić: Srbi nisu protjerani iz Sarajeva, nego je većina napustila na poziv rukovodstva RS

Sarajevo nikada nije bilo i nikada neće biti grad jedne nacije, kao što ni Istočno Sarajevo ne smije biti zamišljeno kao etnički zatvoren prostor

Predrag Puharić. Grad Sarajevo

S. S.

20.12.2025

Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić reagirao je na sramotan prilog RTRS-a, gdje se osporava to što Bošnjaci kupuju stanove u Istočnom Sarajevu.

On navodi da se u prilogu iskrivljuju činjenice o ratnom i poratnom Sarajevu.

- Tvrdnje da su Srbi „protjerani iz Sarajeva“ nisu tačne. Srpsko stanovništvo Sarajeva nije protjerano, već je većina napustila grad nakon poziva i odluka tadašnjeg političkog rukovodstva Republike Srpske da se Sarajevo napusti i etnički podijeli. Bila je to pogrešna i tragična politička odluka, čije posljedice i danas osjećaju i Srbi i svi građani Bosne i Hercegovine.

Posebno je zabrinjavajuće što se u ovom prilogu kao problem predstavlja činjenica da Bošnjaci kupuju stanove u Istočnom Sarajevu. Pravo na kupovinu imovine, slobodu kretanja i izbora mjesta stanovanja pripada svakom građaninu ove zemlje, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost. Dovođenje tih prava u pitanje predstavlja opasan oblik etničke stigmatizacije prostora.

Sarajevo nikada nije bilo i nikada neće biti grad jedne nacije, kao što ni Istočno Sarajevo ne smije biti zamišljeno kao etnički zatvoren prostor. Gradovi pripadaju ljudima, a ne političkim narativima straha. Mediji imaju posebnu odgovornost da ne proizvode nove podjele i ne oživljavaju ratne mitove, već da doprinose smirivanju tenzija i suočavanju s istinom. Bez toga nema povjerenja, niti stvarnog pomirenja - naveo je Puharić.

# RTRS
# PREDRAG PUHARIĆ
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