Zašto Federacija BiH i dalje guši privredu

U Bosni i Hercegovini se već više od decenije govori o potrebi za fiskalnom reformom, no nje, prema svemu sudeći, neće biti ni u mandatu ove Vlade. Barem u njenoj opsežnijoj formi. Iako ekonomska struka gotovo jednoglasno upozorava da je sistem opterećenja rada neodrživ, politička odluka se uporno odgađa. Razlozi za to, kako tvrde sagovornici, leže u kombinaciji propuštenih prilika i straha od promjena.

Propuštena 2022.

Ekonomista Faruk Hadžić smatra da je 2022. godina bila presudni trenutak koji je propušten.

- Slažem se sa stanovištem struke da je 2022. godina bila ključna godina kada se fiskalna reforma mogla i trebala provesti, bez ikakvih većih fiskalnih rizika, pa čak i bez zaduživanja - kaže Hadžić u razgovoru za "Dnevni avaz".

Objašnjava da je riječ o periodu neposredno nakon postpandemijskog oporavka, kada su inflatorni efekti doveli do rasta cijena, a samim tim i do značajno većih prihoda od indirektnih poreza, prije svega PDV-a.

- Budžeti su tada bili izrazito likvidni, s prihodima većim od planiranih. Taj novac se mogao bez problema iskoristiti za smanjenje doprinosa, što struka godinama zagovara - ističe Hadžić.

Prema njegovim riječima, takva mjera bi proširila obuhvat formalnog zapošljavanja i dugoročno povećala broj onih koji uplaćuju doprinose, posebno u Federaciji BiH.

Danas je, međutim, situacija bitno drugačija. Hadžić upozorava da se BiH nalazi u nepovoljnom geopolitičkom i ekonomskom okruženju, uz slaba kretanja u Njemačkoj i Francuskoj, te povećana izdvajanja EU za Ukrajinu.

- Ove godine ćemo imati vrlo skromnu stopu ekonomskog rasta, a uz to imamo snažne unutrašnje pritiske, prije svega rast izdataka za penzije. U takvom okruženju, prava fiskalna reforma bi kratkoročno dovela do budžetskih minusa - kaže Hadžić.