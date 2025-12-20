Krajinović za "Avaz": Sredinom sedmice imat ćemo snježni pokrivač i hladnije vrijeme

Zima koja kalendarski stiže sutra, 21. decembra u 16 sati i tri minute, sredinom naredne sedmice donijet će i pravi zimski ugođaj.

Vremenske prilike biće kao i proteklih dana, ali već u utorak u poslijepodnevnim satima, prema riječima Bakira Krajinovića, meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u našu zemlju pristiže dosta hladniji i vlagom bogat zrak sa sjevera evropskog kontinenta.

– Frontalni sistem prvo će zahvatiti zapad i sjeverozapad naše zemlje, pa u utorak u poslijepodnevnim satima očekujemo početak padavinskog perioda. Uz taj front slijedi nam značajan pad vrijednosti temperatura zraka, pa će od srijede širom zemlje, posebno u Bosni, dominirati snijeg i susnježica – kaže Krajinović za „Avaz“.

Upravo se kulminacija i najznačajnije količine padavina, kako naglašava, očekuju tokom srijede, a uz niske vrijednosti temperature zraka formirat će se i snježni pokrivač.

– U četvrtak i u petak, kao i u dane vikenda, količine padavina biće male, ali postoje izgledi za povremeno slabe snježne padavine, posebno u Bosni. Posebno bih napomenuo da će tokom iduće sedmice vrijednosti temperatura zraka u odnosu na ovu sedmicu biti i do 10 stepeni niže – govori nam Krajinović.