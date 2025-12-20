Klintonov glasnogovornik se obrušio na Bijelu kuću nakon objavljivanja fotografija s Epstinom

Glasnogovornik bivšeg predsjednika SAD Bila Klintona žestoko je kritikovao Bijelu kuću nakon što su procurili dokumenti i fotografije o Džefriju Epstinu, a na kojima se pojavljuje i nekada prvi čovjek SAD. Naveo je da je Klinton žrtveno jagnje te da Bijela kuća nije skrivala ove dosijee mjesecima kako bi se pojavili kasno u petak da bi se zaštitio Klinton.

- Ovdje se radi o zaštiti od onoga što slijedi ili od onoga što će pokušati skrivati ​​zauvijek. Dakle, mogu objaviti onoliko zrnastih fotografija starih 20 i više godina koliko žele, ali ovo nije o Bilu Klintonu. Nikada nije, niti će ikada biti - poručio je. Podsjećamo, objavljene su fotografije na kojima se Klinton nalazi u bazenu s Maksvelom i mlađom ženom, ali u avionu s Majklom Džeksonom i Dianom Ros, te s večere s Mikom Džegerom i Epstinom.