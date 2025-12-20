Klintonov glasnogovornik se obrušio na Bijelu kuću nakon objavljivanja fotografija s Epstinom

Glasnogovornik bivšeg predsjednika SAD Bila Klintona žestoko je kritikovao Bijelu kuću nakon što su procurili dokumenti i fotografije o Džefriju Epstinu, a na kojima se pojavljuje i nekada prvi čovjek SAD.
Naveo je da je Klinton žrtveno jagnje te da Bijela kuća nije skrivala ove dosijee mjesecima kako bi se pojavili kasno u petak da bi se zaštitio Klinton.
- Ovdje se radi o zaštiti od onoga što slijedi ili od onoga što će pokušati skrivati zauvijek. Dakle, mogu objaviti onoliko zrnastih fotografija starih 20 i više godina koliko žele, ali ovo nije o Bilu Klintonu. Nikada nije, niti će ikada biti - poručio je.
Podsjećamo, objavljene su fotografije na kojima se Klinton nalazi u bazenu s Maksvelom i mlađom ženom, ali u avionu s Majklom Džeksonom i Dianom Ros, te s večere s Mikom Džegerom i Epstinom.
Klinton je tvrdio da je prekinuo veze s Epstinom 2005. godine, dok se nije znalo da je kriv za podsticanje maloljetnica na prostituciju.
- Ovdje postoje dvije vrste ljudi. Prva grupa nije znala ništa i prekinula je kontakt s Epstinom prije nego što su njegovi zločini izašli na vidjelo. Druga grupa je nastavila odnose s njim nakon toga. Mi smo u prvoj. Nikakvo odugovlačenje ljudi iz druge grupe to neće promijeniti - poručio je.