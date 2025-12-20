Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OŠTRA REAKCIJA

Klintonov glasnogovornik se obrušio na Bijelu kuću nakon objavljivanja fotografija s Epstinom

Prva grupa nije znala ništa i prekinula je kontakt s Epstinom prije nego što su njegovi zločini izašli na vidjelo, druga grupa je nastavila odnose s njim nakon toga, mi smo u prvoj, rekao je

Bil Klinton. Department of Justice

S. S.

20.12.2025

Glasnogovornik bivšeg predsjednika SAD Bila Klintona žestoko je kritikovao Bijelu kuću nakon što su procurili dokumenti i fotografije o Džefriju Epstinu, a na kojima se pojavljuje i nekada prvi čovjek SAD.

Naveo je da je Klinton žrtveno jagnje te da Bijela kuća nije skrivala ove dosijee mjesecima kako bi se pojavili kasno u petak da bi se zaštitio Klinton.

- Ovdje se radi o zaštiti od onoga što slijedi ili od onoga što će pokušati skrivati ​​zauvijek. Dakle, mogu objaviti onoliko zrnastih fotografija starih 20 i više godina koliko žele, ali ovo nije o Bilu Klintonu. Nikada nije, niti će ikada biti - poručio je.

Podsjećamo, objavljene su fotografije na kojima se Klinton nalazi u bazenu s Maksvelom i mlađom ženom, ali u avionu s Majklom Džeksonom i Dianom Ros, te s večere s Mikom Džegerom i Epstinom.

Klinton je tvrdio da je prekinuo veze s Epstinom 2005. godine, dok se nije znalo da je kriv za podsticanje maloljetnica na prostituciju.

- Ovdje postoje dvije vrste ljudi. Prva grupa nije znala ništa i prekinula je kontakt s Epstinom prije nego što su njegovi zločini izašli na vidjelo. Druga grupa je nastavila odnose s njim nakon toga. Mi smo u prvoj. Nikakvo odugovlačenje ljudi iz druge grupe to neće promijeniti - poručio je.

# BILL CLINTON
# SAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.