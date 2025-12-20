Blanuša za "Avaz": Jedino što želim je da rezultati izbora budu onakvi kako su glasali stanovnici RS na izborima

Iz Srpske demokratske stranke (SDS) su službeno, kako je to potvrđeno za „Avaz“, prema Sudu BiH uputili dvije žalbe protiv odluka Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

Na posljednjoj sjednici CIK-a je, podsjetimo, odbijen kao neosnovan zahtjev SDS-a za ponovno brojanje glasova na 140 biračkih mjesta. Zahtjev je podnesen nakon što su prije tri dana potvrđeni rezultati prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, održanih 23. novembra.

SDS je zatražio ponovno brojanje glasova na biračkim mjestima u Doboju, Zvorniku, Laktašima, Bratuncu, Prijedoru, Ugljeviku, Višegradu i Bosanskoj Dubici.

Također, CIK je odbacila kao nedopušten i zahtjev SDS-a da se na istih 140 biračkih mjesta ponište izbori.