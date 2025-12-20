Blanuša za "Avaz": Jedino što želim je da rezultati izbora budu onakvi kako su glasali stanovnici RS na izborima

Iz Srpske demokratske stranke (SDS) su službeno, kako je to potvrđeno za „Avaz“, prema Sudu BiH uputili dvije žalbe protiv odluka Centralne izborne komisije (CIK) BiH.
Na posljednjoj sjednici CIK-a je, podsjetimo, odbijen kao neosnovan zahtjev SDS-a za ponovno brojanje glasova na 140 biračkih mjesta. Zahtjev je podnesen nakon što su prije tri dana potvrđeni rezultati prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, održanih 23. novembra.
SDS je zatražio ponovno brojanje glasova na biračkim mjestima u Doboju, Zvorniku, Laktašima, Bratuncu, Prijedoru, Ugljeviku, Višegradu i Bosanskoj Dubici.
Također, CIK je odbacila kao nedopušten i zahtjev SDS-a da se na istih 140 biračkih mjesta ponište izbori.
Branko Blanuša, kandidat za predsjednika RS na prijevremenim izborima nije želio komentirati odluke CIK-a BiH. Medijima će se, kazao nam je, obratiti kada CIK bude donio odluku o rezultatu izbora, tj. kada bude donio konačnu odluku ili odluku o ponavljanju izbora.
- Jedino što mogu reći je da želim da rezultati izbora budu onakvi kako su glasali stanovnici Republike Srpske na izborima, a ne rezultat izbornih manipulacija i izbornog inženjeringa na određenom broju biračkih mjesta - kazao je Blanuša za „Avaz“.
Inače, SDS u svojoj žalbi osporava odluku CIK-a kojom je odbijen zahtjev za ponovno brojanje glasova na 140 biračkih mjesta u RS-u i to zbog, između ostalog, pogrešne primjene Izbornog zakona, nepotpunog i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja te postupanja suprotno pravilima upravnog postupka.
U drugoj žalbi je, između ostalog, navedeno da je CIK pogrešno protumačio Izborni zakon BiH. Smatraju da je CIK bio dužan da se o njihovom zahtjevu izjasni meritorno, odnosno da ga usvoji ili odbije, a ne da ga odbaci kao nedopušten.
U obje žalbe SDS ističe da je izborni proces u RS ozbiljno kompromitovan, da utvrđene nepravilnosti nisu izolirani incidenti, te da su imale presudan utjecaj na izborne rezultate, koji, kako navode, ne odražavaju stvarnu volju birača.