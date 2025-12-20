Video / "Nisu sami": Istina o djeci bez roditeljskog staranja u BiH

U prvoj epizodi serijala "Nisu sami" govorimo o statističkim podacima kada su u pitanju djeca bez roditeljskog staranja u BiH, te otvaramo vrata SOS Dječijih sela i upoznajemo se sa onim što oni kao organizacija rade za djecu, mlade i porodice u riziku.

Iako Bosna i Hercegovina, zbog uređenja kakvo jeste, nema jedinstven registar o broju djece bez roditeljskog staranja procjenjuje se da je taj broj oko hiljadu i po djece. To su djeca koja su u sistemu alternativne brige. Međutim ono što posebno zabrinjava jeste da je broj djece koja su u riziku mnogo veći.

Šokantni podaci

Nacionalni direktor SOS Dječijih sela u BiH Malik Garibija iznio je šokantne podatke.

- Mi imamo oko 30 hiljada djece za koje roditelji nemaju dovoljno para, sredstava da se brinu, ali to ne znači da dizu ruke od njih - kazao je Garibija.

U ovom trenutku imamo oko stotinu beba u BiH koje odrastaju u domovima. Razlozi zbog kojih neko dijete ostaje bez roditeljskog staranja su brojni i jasno zakonom definisani. Nešto više o tome u epizodi otkriva Draženka Osmanspahić, direktorica Centra za socijalni rad u KS.

Osam posto

Kada govorimo o djeci bez roditeljskog staranja brojne su zablude u kojima društvo živi, a jedna od njih je da su to isključivo djeca koja nemaju biološke roditelje.

- Samo oko 8% djece koja su smještena u domove, institucije, hraniteljstvo i tako dalje su djeca koja zapravo nemaju oba roditelja, a većina imaju i jednog i drugog roditelja što nam zapravo ukazu na jedan potpuno drugi problem - kazao je Malik Garibija.

Također, u prvoj epizodi obilazimo SOS selo u Sarajevu, gdje smo se uvjerili u istinitost poslovice koja kaže da je potrebno selo da se odgoji dijete.

Otkrivamo vam brojne zanimljivosti, ali donosimo i emotivne priče o tihim herojima koji žive među nama.

Kompletnu prvu epizodu pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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