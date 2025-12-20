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PREDSJEDNICA FBIH

Bradara zatražila da se ocijeni ustavnost Zakona o južnoj interkonekciji

Također upozorava da je prekršen Poslovnik Doma naroda FBiH, jer Vlada FBiH nije dala mišljenje o njemu

Lidija Bradara. Fena

S. S.

20.12.2025

Predsjednica FBiH Lidija Bradara (HDZ BiH) uputila je apelaciju Ustavnom sudu FBiH, gdje traži da se ocijeni ustavnost Zakona o Južnoj interkonekciji.

Podsjećamo, Zakon je usvojen početkom ove godine uz preglasavanje HDZ-a BiH, no od tada nisu provedene nikakve aktivnosti na realizaciji ovog projekta.

Naime, postojala su prepucavanja između Sarajeva i Mostara da li BH Gas ili neko novo preduzeće trebaju voditi ovaj projekat, a onda su Amerikanci ponudili kompromisno rješenje da se njihovoj kompaniji dadne koncesija za ovaj projekt, na šta su svi pristali.

Bradara smatra da je prilikom glasanja povrijeđen Ustavn FBiH, odnosno ona spori usvajanje po hitnom postupku bez obrazloženja neodložne hitnosti.

Također upozorava da je prekršen Poslovnik Doma naroda FBiH, jer Vlada FBiH nije dala mišljenje o njemu.

Ona smatra spornim i to što Zakon uređuje postupke eksproprijacije, privremenog oduzimanja zemljišta, promjene namjene, izdavanja urbanističkih saglasnosti i građevinskih dozvola u HNK, SBK, ZHK i Livanjskom kantonu, a u koji trebaju biti uključeni kantoni, privredna društva i lokalne zajednice.

Kritikuje i to što kao posljedica hitnog postupka nije bilo nikakve javne rasprave.

# LIDIJA BRADARA
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