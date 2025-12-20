Dodiku zasmetale izjave Marfija: Muslimanski vođa će se razočarati kada vidi podršku SNSD-u 2026. godine

Naveo je da ga Marfi napada, te poručio da njegov mandat nije bio diplomatski, nego ideološki i neprijateljski prema svemu srpskom.

Marfi je upitao da li ljudi na to obraćaju pažnju, a Dodiku je to zasmetalo, pa se žestoko obrušio na njega.

Bivši ambasador SAD u BiH Majkl Marfi prokomentirao je činjenicu da se retorika predsjednika SNSD-a Milorada Dodika nije puno promijenila nakon što su mu ukinute američke sankcije.

- Marfi nije bio ambasador, već politički komesar i muslimanski vođa s jednim samo zadatkom da razbije Republiku Srpsku, promijeni izbornu volju i politički izbor srpskog naroda, a to je moje uklanjanje s političke scene. Za sve to imao je svoje izvođače radova koji su radili u antisrpskom lancu - Kristijana Šmita, pravosudne vlasti, muslimanske političare i opoziciju iz RS, koji su se svi složili da vežu konja gdje god im Marfi kaže - kazao je Dodik.

Poručio je da je Marfijev problem postojanje RS "koja ne pristaje na kolonijalni odnos te poručio da je Marfi radio protiv Dejtonskog sporazuma".

- Republika Srpska ne prima lekcije od bivših ambasadora koji iza sebe ostavljaju podijeljenu zemlju i trajno narušeno povjerenje. RS ostaje, politika koju sam zastupao ostaje, ja ostajem, nisu me slomili, a Marfijeve izjave završavaju tamo gdje i pripadaju – u arhivi neuspjelih pritisaka i promašenih politika. Nije uspio da slomi RS, pa sada iz daljine napada ono što ga je porazilo, jer lika koji je glumio kauboja najviše boli poraz, odnosno jaka RS koja je uprkos svim iskušenjima opstala i nastavlja politike za koje se njen narod opredjeljuje već 20 i više godina, a to opredjeljenje traje i danas što je potvrđeno i na proteklim nametnutim izborima. Podrška politici SNSD-a u oktobru 2026. bit će još jača na žalost penzionisanog diplomate i njegovih trabanata u liku Šmita i "trojki" iz Sarajeva i Banje Luke - istakao je.