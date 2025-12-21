Stanje na putevima u BiH: Saobraća se po mokrom i klizavom kolovozu

Na bosanskohercegovačkim cestama saobraća se po mokrom i klizavom kolovozu.

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na širem području: Bihaća, Potpeća, Banovića, Kalesije, Kladnja, Matuzića, Čapljine, Jablanice, Kupresa, Glamoča, Bosanskog Grahova, Jajca, Komara, Donjeg Vakufa, Bugojna, Kiseljaka, Viteza, Makljena i Sarajeva.

Apelujemo na vozače da vožnju, ali i brzinu prilagode trenutnom stanju na cestama. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas, poručuju jutros u izvještaju BIHAMK-a.

Radovi na putevima

Počeli su radovi na magistralnoj cesti Kladanj-Stupari, zbog čega se svakim danom (osim nedjelje) u vremenu od 7 do 17 sati saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na magistralnoj cesti Buna-Stolac, u naselju Hodbina izvode se sanacioni radovi zbog čega se svakog dana (osim nedjelje) u vremenu od 07:30 do 16 sati saobraća usporeno, jednom trakom.

Na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, u mjestu Donje Paprasko, izvode se radovi na sanaciji dilatacija na mostu. Na mjestu radova postavljeni su semafori i saobraća se usporeno, jednom trakom.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev tunela Bijela Vlaka, na dionici autoceste A-1 Počitelj-Bijača. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Zbog izvođenja radova na implementaciji kablovske kanalizacije na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Olovo-Semizovac, Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), te na ulazu u Neum.

Granični prijelazi

Na graničnom prijelazu Gradina duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Napominjemo vozače da je na cestama u Bosni i Hercegovini obavezno posjedovanje zimske opreme, poručuju iz BIHAMK-a.