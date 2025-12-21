Selak: Pojačati borbu protiv pedofila, ograničiti djeci društvene mreže

Borbu protiv pedofilije, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece treba pojačati u Republici Srpskoj, istakao je ministar pravde RS Goran Selak.

Selak je rekao Srni da ovakvi slučajevi sve više šokiraju javnost i da Republika Srpska mora biti mjesto gdje djeca sigurno odrastaju, zbog čega treba ograničiti mogućnost pristupa društvenim mrežama maloljetnim osobama, a žrtvama pružiti posebnu pažnju i podršku.

- Djeca koja su žrtve zlostavljanja, nažalost, zbog straha, srama ili prijetnji od počinioca, rijetko otvoreno govore o svojoj patnji i onome što im se dešava - dodao je Selak.

On je napomenuo da je problem ozbiljniji što je žrtva mlađa, jer seksualni delikt može ostaviti trajne posljedice, posebno u smislu straha od ljudi i normalne komunikacije.

- Krivična djela seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djeteta spadaju u najteža, duboko pogađaju najranjivije članove društva, posebno kada se imaju u vidu posljedice za žrtvu, kako fizičke i psihičke, tako i socijalne - naveo je Selak.

Naglasio je da je krivično zakonodavstvo važan alat u postupanju sa seksualnim prestupnicima, ali da treba imati na umu da je model odgovora krivičnog prava prvenstveno reaktivan, a ne preventivan jer se odredbe aktiviraju tek nakon izvršenja krivičnog djela i mogu donijeti samo djelimičnu satisfakciju žrtvi i društvu u cjelini.

Selak je rekao da postoje koraci koje je moguće preduzeti s ciljem prepoznavanja znakova zlostavljanja i pružanja pravovremene podrške žrtvama.

- S ciljem zaštite bezbjednosti djece od seksualne zloupotrebe, zlostavljanja i iskorištavanja, kao društvo moramo kontinuirano raditi na prevenciji, edukaciji i jačanju institucija koje se bore protiv ove vrste krivičnih djela - napomenuo je Selak.

On je istakao da je izuzetno važno podizati svijest o razmjerama seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, kao i načinima na koje se žrtvama može pomoći.

Selak je rekao da je veoma važno osigurati da djeca koja su preživjela zlostavljanje dobiju svu potrebnu podršku da bi mogla prebroditi traumu i izgraditi zdravu i sigurnu budućnost.

- Samo zajedničkim naporima možemo djelovati preventivno i smanjiti rizik od daljeg zlostavljanja, stvarajući tako bezbjednije okruženje za našu djecu - zaključio je Selak.