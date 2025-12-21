Zavod za javno zdravstvo KS: Preporuka stanovništvu da ostane u zatvorenom prostoru

Na osnovu današnjih mjerenja Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, provedenih na lokacijama automatskih referentnih stanica za mjerenje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, Indeks kvaliteta zraka ukazuje na dobro do umjereno stanje kvaliteta zraka na većini mjernih lokacija.

Prema prognozi vremena do kraja dana, očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz pojavu magle i niske oblačnosti u kotlinama. Maksimalne dnevne temperature iznosit će oko 5 stepeni, dok se očekuje slab vjetar promjenjivog smjera, brzine od 1 do 3 m/s. U jutarnjim i večernjim satima prisutni su uvjeti za slabu temperaturnu inverziju, što može nepovoljno utjecati na disperziju zagađujućih materija.

U skladu s navedenim meteorološkim uvjetima, ne očekuju se značajnije promjene kvaliteta zraka do kraja dana, a u večernjim satima moguće je lokalno manje zadržavanje zagađujućih materija, naročito u područjima sklonim temperaturnoj inverziji.

Trenutno je u Kantonu Sarajevo i dalje na snazi "Naredba o proglašenju epizode Upozorenje u zonama A, B, C i D".

Iz Zavoda za javno zdravstvo KS preporučuju stanovništvu da ostane u zatvorenom prostoru, što se posebno odnosi na osjetljivu populaciju (djeca, trudnice, stariji i hronični bolesnici), dok je preporuka za opću populaciju da izbjegavaju intenzivne aktivnosti na otvorenom.

Radnici na otvorenom trebaju ograničiti intenzivne aktivnosti i koristiti maske sa zaštitnim respiratornim filterima FFP2, FFP3.

Ako je izlazak neophodan, preporučuje se nošenje maski sa zaštitnim respiratornim filterima FFP2, FFP3.

- Maske su predviđene samo za kratkotrajno nošenje i ne pružaju potpunu zaštitu od zagađujućih materija u zraku. Također je važan i dobar kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru - navode iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.