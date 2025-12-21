Merima Đelilović o autentičnosti i odgovornosti u svijetu koji šuti: Femicid nije privatna tragedija, već društveni poraz

U digitalnom prostoru preplavljenom površnim sadržajem, Merima Đelilović izdvaja se autentičnim glasom koji ne traži pažnju, već razumijevanje.

Kroz pisanje, fotografiju i iskrene videoporuke, ona gradi prostor u kojem su majčinstvo, lične borbe i društvena odgovornost jednako važni. Njene objave nude istinu izgovorenu bez filtera.

Tri sfere

U razgovoru za naš list govori o balansu koji to zapravo nije, o ranjivosti kao snazi, femicidu kao društvenom porazu i kreativnosti kao prostoru iscjeljenja.

Na društvenim mrežama često kreirate inspirativan i svestran sadržaj. Kako uspijevate balansirati između roditeljstva, karijere i ličnih projekata?

- Ne bih rekla da je to savršen balans, jer balans često zamišljamo kao stalno stanje, a on je zapravo proces stalnog prilagođavanja. Postoje faze kada sam više majka nego kreatorica, i faze kada sam više autorica nego sve ostalo. Ključ je u prihvatanju da ne moram biti savršena u svemu istovremeno. Roditeljstvo me je naučilo strpljenju i prisutnosti, karijera disciplini, a lični projekti me podsjećaju ko sam kada se utišaju sve druge uloge. Kada te tri sfere prestanu biti u sukobu, a počnu se međusobno hraniti, tada se rađa autentičnost.

Nakon pauze, nedavno ste podijelili emotivan video i svoju borbu. Gdje pronalazite snagu i motivaciju da nastavite dijeliti takve priče?

- Snagu pronalazim u iskrenosti prema sebi. Bilo je lakše nestati i šutjeti nego se vratiti i ogoliti, ali sam shvatila da me upravo ranjivost povezuje s drugima. Motivaciju nalazim u ljudima koji se jave i kažu da su u mojim riječima pronašli dio svoje priče. To me podsjeća da bol, kada se podijeli, prestaje biti teret samo jedne osobe. Ne dijelim ovakve priče da bih bila shvaćena kao jaka, već da bih pokazala da je i slabost dio procesa rasta. Vjerujem da svaka iskreno ispričana priča ima moć da nekome bude ruka spasa ili makar tiha potvrda da nije sam.

Drugačiji glas

Vaša poruka povodom femicida izazvala je veliku pažnju. Šta mislite da društvo najčešće previdi kada se susretne s ovakvim slučajevima?

- Društvo često femicid posmatra kao izolovan incident, a ne kao krajnji ishod dugotrajnog nasilja koje je bilo vidljivo, ali ignorisano. Previđamo sistemsku šutnju, relativizaciju nasilja i pitanje koje se uvijek iznova postavlja ženi: “Zašto nije otišla?”. Umjesto da pitamo zašto sistem nije zaštitio, zašto okolina nije reagovala i zašto nasilje još uvijek ima opravdanja. Femicid nije privatna tragedija – to je društveni poraz. Zaboravljamo da femicid nije trenutak, već proces, i da se odgovornost ne završava sa jednom osobom, već se tiče svih nas koji smo propustili reagovati na vrijeme.

Koji savjet biste dali ženama koje žele biti autentične i glasne u svom izražavanju, ali se boje reakcija?

- Strah od osude je razumljiv, jer žene su odgojene da budu tihe, ugodne i prilagodljive. Moj savjet je da ne čekaju trenutak kada će strah nestati – jer on često ne nestane, samo se nauči nositi s njim. Autentičnost nije odsustvo straha, već odluka da govorite uprkos njemu. Ne morate dijeliti sve odjednom, niti se objašnjavati svima. Važno je da znate zašto govorite. Kada je vaša namjera jasna, tuđe reakcije gube moć. Svaki glas koji se usudi biti drugačiji, otvara prostor za još jedan.

Svrha kreativnog rada

Fotografija i pisanje su Vam evidentno strast. Koju priču nastojite prenijeti kroz svoje projekte?

- Kroz fotografiju i pisanje pokušavam uhvatiti ono što se često ne izgovara – emocije koje nemaju uvijek oblik, ali imaju težinu. Zanimaju me priče o unutrašnjim lomovima, o ženama koje se ponovo sastavljaju, o majčinstvu, gubitku, iscjeljenju i snazi koja se rađa iz tame. Moj kreativni rad je moj način da dam glas onome što je predugo bilo potisnuto. Želim da ljudi u tim slikama i riječima osjete dozvolu da budu stvarni, nesavršeni i svoji. Ako moj rad nekoga zaustavi, dotakne ili potakne na razmišljanje – tada znam da je ispunio svoju svrhu.