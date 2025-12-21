Velik broj Djedova Božićnjaka na biciklima prošao mostarskim ulicama i poklonima razveselio najmlađe

Tradicionalna 14. biciklijada Djedova Božićnjaka prošla je u nedjelju mostarskim ulicama, dijeleći poklone oduševljenim mališanima.

- Četrnaestu godinu se okupljamo na ovom događaju u organizaciji Biciklističkog kluba Mostar i udruge HerzegovinaBike. Cilj nam razveseliti mališane slatkišima i poklonima, pravimo popularni krug po gradu uhodanom rutom - kazao je predsjednik Biciklističkog kluba Mostar Josip Barišić.

Biciklisti obučeni u crvena odijela i opremljeni slatkim poklonima vozit će krug po cijelom gradu i tako širiti blagdanski duh.

- Svake godine bude 200-300 sudionika, od najmlađih do starijih. Mislim da je svima jednako drago sudjelovati u ovom blagdanskom događaju. Djeca se posebno razvesele, što poklonima, što ho-ho uzvikom – dodao je Barišić.

Biciklisti i biciklistkinje okupili su se na platou ispred Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače, a među njima bila je Anita Markić koja je došla s djecom.

- Lijep dan odlučila sam iskoristiti da se s djecom malo provozamo, a mislim da će i njima ovo biti jedna lijepa uspomena. Do sada nisam imala priliku sudjelovati, ovo je prvi put. Sad kada su djeca malo porasla pa je lakše – izjavila je Markić.

Biciklijada Djedova Božićnjaka organizira se u sklopu programa Adventa u Mostaru, a nedjelja i lijepo vrijeme bili su savršena pozivnica za sudjelovanje u ovom sada već tradicionalnom događaju.