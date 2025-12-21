Planinari Kaknja Dan rudara obilježili pohodom "Rudarskom stazom"

Polaganjem vijenca i dodavanjem počasti ispred Spomen obilježja poginulim kakanjskim rudarima, 50-ak planinara i rudara iz tog grada krenulo ja povodom, 21. decembra - Dana rudara Federacije Bosne i Hercegovine, na planinarski pohod "Rudarskom stazom" do Planinarskog doma "Bočica", smještenog na 920 metara nadmorske visine.

Učesnici ovog pohoda, tako, prisjetili su se 128 komorata, koji su u jami "Orasi", 7. juna 1965. godine, u eksploziji metana izgubili živote, a tom je prilikom 421 dijete ostalo bez očeva, 119 supruga bez muževa te 148 roditelja bez sinova, a pomenuta je jama trajno zatvorena.

Rudarstvo je, međutim, do današnjih dana ostalo među glavnim obilježjima tog grada.

- Prvi puta, na ovakav način - pohodom do Bočice, obilježavamo Dan rudara.

Mi smo, uglavnom, svi i zaposleni u Rudniku mrkog uglja Kakanj pa sam nađem direktoru Isi Delibašiću predložio da očistimo, obilježimo i ponovo aktiviramo ovu stazu, kojom su rudari iz sela Zagrađe išli na posao, djeca u školu, a stanovništvo da obavi potrebne poslove u gradu - kaže u izjavi za Fenu certificirani planinarski vodič Samir Jašarspahić, koji je, također, zaposlen u RMU Kakanj.

Prije dvije godine, napominje, pronašli su i ploču na kojoj piše da su uski šumski put, kojim su se mogli kretati samo pješaci, "Odlukom Radničkog savjeta od 25. maja 1954. godine, Rudnik Kakanj, uz podršku sela Zagrađe, izgradio ovaj put".

- Ploča je, također, bila zarasla, ali smo je uspjeli pronaći. Ovu stazu, koja je i jedna od najljepših u našem gradu, koristimo i za Planirski pohod "Željo Milivojac", kojim se prisjećamo ovog našeg, nažalost, pokojnog planinara.

Današnjim pohodom, mogli smo se uvjeriti koliko su rudari u to doba činili napor da dođu na posao te odrade svoju smjenu. Tek, 20-ak godina iza ove staze, trasiran je današnji put prema selu Tršće i Ponijerima, koji je rudarima omogućio lakši dolazak na posao, a ovu stazu bacio u zaborav, kaže Jašarspahić.

Osim planinarskog pohoda "Rudarskom stazom", Dan rudara su obilježila i petorica trkača, koji su, u isto vrijeme kada je kolona planinara, iz sela Zgošća, startala na svoj pohod, krenuli u svoj 25-kilometarski, trkački pohod prema svim pogonima RMU Kakanj.

Jašarspahić najavljuje kako će planinarski pohod "Rudarskom stazom" biti uvršten u stalni kalendar PD "Bobovac".