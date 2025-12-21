Kilometarske kolone na graničnim prijelazima na sjeveru države: Ove trebate zaobići

Na graničnim prelazima: Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Kozarska Dubica i Brod duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, dok su u oba smjera duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima: Orašje, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Počeli su radovi na magistralnoj cesti Kladanj-Stupari, zbog čega se svakim danom (osim nedjelje) u vremenu od 7 do 17 sati saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev tunela Bijela Vlaka, na dionici autoceste A-1 Bijača-Počitelj. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Zbog radova na autocesti A-1 Visoko–Podlugovi zatvorene su vozna i zaustavna traka, dok je na dionici Podlugovi–Sarajevo sjever, usljed izgradnje bukobrana, saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Radovi su aktuelni i na magistralnim cestama: Olovo-Semizovac, Konjic-Jablanica (Donje Paprasko), Buna-Stolac (Hodbina), Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), te na ulazu u Neum.

Radovi na sanaciji rasvjete u tunelu Sikola II na magistralnoj cesti Žepče-Maglaj izvode se u noćnim satima (od 23 do 5 sati), kada se kroz tunel saobraća jednom trakom-naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Napominjemo vozače da je na cestama u Bosni i Hercegovini obavezno posjedovanje zimske opreme, naveli su iz BIHAMK-a.