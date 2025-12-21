Cvitanović o Kovačeviću: Kakvi su to ljudi koji se u 6 godina 3 puta različito izjasne, prije bih umro nego to uradio

Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović u emisiji "Istraga sedmice" na Hayat televiziji kazao je da je i on bio pozvan u Banju Luku kada je dolazio premijer Hrvatske Andrej Plenković, no da nije mogao doći zbog ranije preuzetih obaveza.

- Bio sam pozvan na domjenak u Banjoj Luci a nisam na polaganje kamen temeljca. Prepoznaje me onaj ko me treba prepoznati kao dijela predstavnika Hrvata. Nedavno smo bili kod predsjednika Milanovića koji je prepoznao značaj ovih pet stranaka a nadam se da ćemo ubrzo i sa Plenkovićem imati sastanak. Mi Hrvati iz BiH moramo biti u dobrim odnosima i sa jednim i sa drugim. Nemam problem da Plenković podržava Čovića ali da se to podrži djelima. Ne možemo dalje dok se ne promijeni Izborni zakon. Ja tražim djela i na to imam pravo. Najjači ste i najpozvaniji ste da ste da to uradite. U Briselu se nije znalo za položaj Hrvata, a to je sve zahvaljujući Plenkoviću. Doći će do toga. Finale je dogovora. Ako nema drugog rješenja neka i Šmit nametne. I visoki predstavnici su ranije nametnuli veliku štetu Hrvatima - rekao je.

Nacionalni interes

Cvitanović je istakao kako su Šmitove nametnute odluke išle na štetu Hrvata podsjećajući da njegov pokušaj izjednačavanja nije uspio. Dodao je i kako podržava rad Vlade FBiH te da je njegova stranka i koalocija imala presudan uticaj u radu Vlade FBiH.

- Ključno je da u Domu naroda postoji katalog vitalnog nacionalnog interesa. Šmit nije radio ni za HDZ ali ni za Hrvate. Bojim se da svi koji tako hvale te izmjene ne znaju dovoljno. Plenković ima korektnu saradnju sa Šmitom preko EPP-a. Dom naroda FBiH nema mogućnost ništa zaustaviti. Imate katalog veta koji ide na Ustavni sud. Uvijek je prosta većina ali je bila nužna i većina u klubu. Tri je petine nametnuo da pokuša izravnati taj odnos. Pokušao je zaštiti Hrvate ali u nastavku kada analizirate što je nametnuo diskriminacija je Hrvata. Mi smo ušli po našem rezultatu u Vladu FBiH. Mi smo dali presudan utjecaj Vladi FBiH za njegov rad. Mi podržavamo dovoljno rad Vlade Federacije - kazao je.

Posljednjih dana su u javnosti aktuelna pitanja dodjele sredstava gdje su općine koje vode HDZ dobile više novca nego ostali. Cvitanović smatra kako nije u pitanju diskriminacija jer, kako kaže, Rama nije dobro pripremila projekte.

- Bio sam prošlu srijedu sa premijerom Nikšićem gdje sam ga pitao o raspoređivanju tog novca. Rama je kandidirala jedan projekat za koji nije kandidovala svoja sredstva a što je bilo obavezno po pozivu. Nije bila kazna. Nisu dobro pripremili projekte. Dio našeg programa je uključen u rad Valde Federacije. Podržimo ono što smatramo da treba podržati. Dajemo prolaznu ocjenu Vladi Federacije - istakao je Cvitanović.

Cvitanović najavljuje usvajanje Izbornog zakona koji uređuje izbor člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

Neće prihvatiti

- Nadam se da ima u Zastupničkom domu i Domu naroda onih koji su svjesni da je strateški bh. interes izmjena Izbornog zakona iz reda hrvatskog naroda. Hrvatski član Predsjedništva obraća se Klubu Hrvata a za izbor se kaže da se bira iz reda hrvatskog naroda. Osporavat ćemo Komšića na Ustavnom sudu. Mislim da bi Ustavni sud presudio u tom pravcu - poručio je.

Cvitanović je odmah potcrtao da eventualni izbor Kovačevića neće prihvatiti.

- Imamo danas najavljenu jednu kandidaturu koja nam ništa ne znači, niti će nam značiti izbor te osobe. Ja nikada neću priznati i prihvatiti taj izbor - rekao je Cvitanović.

Kaže da se Kovačević prije dvije godine izjasnio kao Ostali u apelaciji pred Evropskim sudom za ljudska prava, a ranije navodno i kao Srbin.

Poručio je da se on ne bi izjasnio drugačije nego Hrvat, da bi radije umro.

- Kakvi su to ljudi koji se u šest godina mogu tri puta različito izjasniti - pitao je.

- Ne zanima nas stav HDZ-a. Zašto bi nas zanimao. Devesetka i koalicija oko devedesetke imati će svog kandidata koji će pobijediti na izborima - naveo je.