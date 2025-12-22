U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Žrtva prljavih policajaca pokušala samoubistvo

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Žrtva prljavih policajaca pokušala samoubistvo.

Otkrivamo nove šokantne detalje slučaja iz Tuzle, koji je zgrozio javnost. Ranije je njena sestra napustila sigurnu kuću i pronađena u kući bjegunca od pravosuđa.

Čitajte i zbog čega su investicije "teške" 15 milijardi eura zakočene.

Bavili smo se i time kakve su procedure i koliki su troškovi prilikom uvoza automobila iz Evropske unije.

U feljtonu koji objavljujemo na 17. strani (13) čitajte kako je upitna zakonitost diplome ministra vanjskih poslova i predsjednika NiP-a Elmedina Konakovića.

Donosimo i reportažu iz Beča i Bratislave. Šta smo sve zabilježili u ova dva grada čitajte na devetoj strani.

Za "Dnevni avaz" je govorio nedavno penzionisani rudar Rahman Muminović, koji do odlaska u penziju nije uzeo niti jedan dan bolovanja.

Predsjednik sindikata medicinara HNK Dalibor Vuković govori o štrajku koji u Hercegovini traje već tri mjeseca.

Na stranicama Mozaika možete pročitati više o interesantnoj inicijativi kako bi se oživjela saradnja između dva bratska grada.

U rubrici "Sarajevski kanton" bavimo se ekonomskim efektima javnog dočeka Nove godine, odnosno pitanjem da li u ovakav događaj vrijedi ulagati.

Što se tiče vijesti iz svijeta, i dalje pažnju privlače jeziva mreža Džefrija Efpstina, koji je bio uvezan s brojnim poznatim ličnostima. Danas se bavimo svim poznatim Epstinovim ženama.

Čitajte i kako amfetamini preuzimaju primat među mladima što se tiče narkotika.

Stranice kulture donose razgovor s opernom solisticom Hanom Salihović.

Kilijan Mbape izjednačio rekord svog idola Ronalda. O kakvom uspjehu je riječ možete pročitati na sportskim stranama.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.