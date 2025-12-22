Bh. planina ove zime jedna od najtraženijih destinacija, posebno uoči novogodišnjih praznika

Dok se mnogi građani širom BiH ovih dana žale na zagađen vazduh, mnogi spas pronalaze na planinama. Vlašić je i ove zime jedna od najtraženijih destinacija, posebno uoči novogodišnjih praznika. Iako snijeg još kasni, interes turista sve je veći.

Čist planinski zrak i priroda bez smoga, bili su glavni razlog zbog kojeg su brojni građani ovih dana odlučili pobjeći iz gradova i uputiti se na Vlašić.Vlašić važi za jednu od najpopularnijih bosanskohercegovačkih zimskih destinacija. U poređenju sa drugim zimskim centrima i dalje je među povoljnijima.

Enver Migalo, instruktor skijanja govorio je za BHRT.

- Vidite da je ovdje stvarno fantastično, Vlašić je inače kao planina jako dobra.Vlašić kao turističko mjesto za domaće je malo skupo, a u odnosu na ostale planine, s obzirom da ja posjećujem i ostale on je još najpovoljniji na Balkanu – kazao je Migalo.

Iz Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona potvrđuju da je interes za smještaj i ove godine izuzetno velik, posebno u periodu novogodišnjih praznika. Odziv gostiju je gotovo identičan kao i prethodnih godina, iako su prošle sezone u ovom periodu već imali snijeg i aktivne ski-liftove.

Miroslav Matošević, Turistička zajednica SBK kazao je da u ovom periodu imaju jako puno rezervacija između Božića i Nove godine, odnosno negdje bilo snijega ili ne bilo na Vlašiću je uvijek veliki interes za smještaj.

- Imamo najave da će uskoro pasti, bar po ovim dugoročnim prognozama i u tom slučaju nadamo se najboljim rezultatima dosad – kazao je Matošević.

Dino Korugić, hotelijer i ugostitelj kaže da kada je riječ o odzivu, on je skoro isti.

- Uvijek imamo sličan broj gostiju s tim da prošle godine u ovom periodu već je bilo snijega, imali smo čak i lift otvoren i već smo kao i radili. Da uvijek unaprijed na dva-tri mjeseca, skoro uvijek su isti gosti, a ove godine imamo i novih gostiju – kazao je Korugić.

Iako na Vlašiću nema snijega, niti su temperature dovoljno niske za proizvodnju umjetnog snijega, očekivanja za uspješnu zimsku sezonu i dalje su velika.

Miroslav Matošević iz Turističke zajednice SBK kaže da trenutni problem predstavljaju visoke temperature na planini, pa im ne dozvoljava proizvodnju umjetnog snijega.

- Međutim za narednih pet-šest dana najavljuju nove padavine tako da mislim da će sezona biti jako dobra – poručio je Matošević.

Enver Migalo, instruktor skijanja kaže da je ove godine snijeg baš zakasnio u odnosu na prošlu godinu.

- Ali samo globalno zatopljenje ovdje stvara problem, kako u svijetu tako i na Vlašiću.Topovi su spremni, ima već mjesec dana, ali temperature ne dozvoljavaju spravljanje umjetnog snijega – kaže Migalo.

Uprkos neizvjesnim vremenskim uslovima, Vlašić i ove zime ostaje jedna od omiljenih destinacija za odmor i bijeg od gradskog zagađenja. Svi se nadaju da će snijeg pasti na vrijeme i ispuniti očekivanja predstojeće zimske sezone.