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NEKADAŠNJI KOMANDANT

Ališpago ima nove branioce, suđenje još nije zakazano

Zadnje ročište je održano krajem oktobra, na kojem je bio planiran početak suđenja, ali su tadašnji branioci otkazali punomoć

Trusina. Detektor

A. O. / BIRN BiH

22.12.2025

Zulfikar Ališpago, nekadašnji komandant odreda “Zulfikar” Armije BiH optužen za zločine počinjene u Trusini kod Konjica, izabrao je nove advokate, 18. po redu, te se očekuje zakazivanje početka suđenja.

Njegovi novi branioci su Sanin Pešto i Jasmina Iftić, koja je u ranijem periodu zastupala Ališpagu u ovom predmetu. Iftić je za Detektor rekla da još uvijek nije dobila obavijest o suđenju, kao ni Pešto, koji je naveo da je obavio razgovor sa Ališpagom.

“Naša komunikacija je gotovo svakodnevna. Međutim, s obzirom na predmet onakav kakav jeste, ono što bude u medijima ne mora da odražava stvarno stanje”, kazao je Pešto.

Dodao je da je taj spis još uvijek u stanju analize i da još uvijek pripremaju odbranu.

Iz Suda Bosne i Hercegovine su Detektoru odgovorili da datum početka suđenja još nije zakazan.

Zadnje ročište je održano krajem oktobra, na kojem je bio planiran početak suđenja, ali su tadašnji branioci otkazali punomoć.

Ališpagu, bivšeg komandanta Specijalnog odreda za posebne namjene “Zulfikar” Armije BiH, Tužilaštvo tereti da je propustio preduzeti mjere na kažnjavanju potčinjenih zbog ubistava 18 civila i četiri pripadnika Hrvatskog vijeća obrane počinjenih u napadu na Trusinu 16. aprila 1993. godine.

Postupak protiv Ališpage je 2014. razdvojen zbog njegovog zdravstvenog stanja, dok je drugima u predmetu “Memić i ostali” suđenje pravosnažno okončano 2017. godine.

# KONJIC
# ZULFIKAR ALIŠPAGO
# TRUSINA
# SANIN PEŠTO
# JASMINA IFTIĆ
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