Ališpago ima nove branioce, suđenje još nije zakazano

Zulfikar Ališpago, nekadašnji komandant odreda “Zulfikar” Armije BiH optužen za zločine počinjene u Trusini kod Konjica, izabrao je nove advokate, 18. po redu, te se očekuje zakazivanje početka suđenja.

Njegovi novi branioci su Sanin Pešto i Jasmina Iftić, koja je u ranijem periodu zastupala Ališpagu u ovom predmetu. Iftić je za Detektor rekla da još uvijek nije dobila obavijest o suđenju, kao ni Pešto, koji je naveo da je obavio razgovor sa Ališpagom.

“Naša komunikacija je gotovo svakodnevna. Međutim, s obzirom na predmet onakav kakav jeste, ono što bude u medijima ne mora da odražava stvarno stanje”, kazao je Pešto.

Dodao je da je taj spis još uvijek u stanju analize i da još uvijek pripremaju odbranu.