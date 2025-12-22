Dalibor Vuković, predsjednik sindikata medicinara HNK: Od političke volje zavisi povećanje plaća medicinarima

Skoro četiri mjeseca traje generalni štrajk zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

U štrajk su stupili nakon što mjesecima prije nisu uspjeli pronaći zajednički jezik s predstavnicima Kantonalne vlade o potpisivanju aneksa Kolektivnog ugovora kojim bi dobili povećanje koeficijenata za 0,50 na isti način kako je to dato doktorima medicine i stomatologije.

Većina stanovnika

U međuvremenu, tačnije krajem novembra im je istekao Kolektivni ugovor, a pregovori o novom do sada nisu polučili rezultate. Dok traje agonija 4.000 medicinara, za većinu stanovnika Hercegovine njihov štrajk je kolaps zdravstvenog sistema, budući da ne mogu ostvariti svoja osnovna prava.

Dalibor Vuković, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u zdravstvu u HNK, u razgovoru za „Dnevni avaz“ podsjeća da su iz Kantonalne vlade ponudili povećanje od 13,5 miliona godišnje u odnosu na postojeće stanje. Međutim, problem je, navodi, što je riječ o ukupnoj cifri povećanja za sve zdravstvene radnike.

- Neće da kažu koliko od toga ide jednom sindikatu, tojest našem, a koliko Sindikatu doktora medicine i stomatologije. Satnica od 3,1 KM s postojećih 2,94 KM nama ide u prilog, ali ne pod uvjetom da nam oduzmu onda 20 posto dodatka na plaću što žele pretvoriti u koeficijente – objašnjava Vuković.

Cijeli proces

Otkriva da će danas (ponedjeljak) biti održan novi sastanak pregovaračkih timova.

- Sagledat ćemo situaciju, odnosno možemo li približiti stavove. Iskreno se nadamo da će Vlada u svojoj ponudi povećati svotu novca što će nam u konačnici omogućiti značajnije povećanje plaća – navodi Vuković.

U Koordinaciji sindikata su, kaže, uvjereni u to da novca za to ima, ali i da je sve, kako naglašava, stvar političke volje.

- Nikada se do sada, barem kada smo mi u pitanju, nije dogodilo da pregovorima dođemo do rješenja. Uvijek bi nas primorali na štrajk, a onda bi nas u kritičnom trenutku ili u trenutku kada sazrije politička odluka odjednom pozvali da potpišemo sve ono što se moglo dogovoriti i prije štrajka. Bojim se da je cilj odugovlačiti cijeli ovaj proces, na našu žalost i na štetu pacijenata – zaključuje Vuković.

Sudski postupci

Vuković podsjeća i na to da su iz Vlade HNK sudskim postupcima pokušavali zaustaviti štrajk, a u konačnici poduzimali i pravne korake pojedinačno protiv svih sindikalnih organizacija. Međutim, sudovi su donosili rješenja u korist sindikata. Sada su na pragu da ispune uslove za stupanje u štrajk koji se odnosi na novi kolektivni ugovor.