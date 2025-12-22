Pokrenut apel za 14-godišnju Ajlu kojoj su potrebni brojni operativni zahvati

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Ajlu Kaloševac, 14-godišnjakinju iz Matuzića koja ima urođenu manu nervnog sistema, teški oblik spine bifide (rascjep kičmenog stuba). Pozivom na broj 17007 donirate 2 KM za njeno liječenje, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

- Znam da ona nikada neće biti 100% zdrava, ali bar da joj bude lakše - piše mama Ajle, djevojčice za koju Udruženje Pomozi.ba ponovo pokreće apel.

Iza nje su već tri operacije, dvije na kičmi i jedna na koljenu. Nedavno je u Istanbulu imala i četvrtu operaciju lijevog stopala. To stopalo Ajla ne osjeća od rođenja i s vremenom se uvuklo prema unutra.

Ljekari su preporučili nastavak liječenja, operaciju desnog stopala, a potom i operaciju koljena,

kako bi se ublažili bolovi i omogućilo lakše kretanje. Trenutno Ajla ima česte bolove i ponekad se jedva kreće.

Ajla ima i neurogeni mjehur. Redovno ide na vježbe i terapije s ciljem da se, nakon puberteta, poboljša funkcija mokraćnog sistema. Trenutno koristi kateter.

Teško je riječima opisati koliko je izazova ova djevojčica prošla u svojih 14 godina. Ipak, zajedno možemo učiniti da joj nastavak života bude lakši i bezbolniji. Za neophodne operativne zahvate potrebno je prikupiti 32.935 eura.

Donacije su moguće i putem linka: https://pomoziba.org/bs/za-nasu-ajlicu ili standardnih bankovnih računa Pomozi.ba organizacije.

Računi za uplate

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Ajla Kaloševac

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Ajla Kaloševac

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Ajla Kaloševac

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Ajla Kaloševac.