Arman Zalihić imenovan za povjerenika DF-a u Mostaru: Razgovarano o jačanju stranke

Za povjerenika Gradske organizacije Demokratske fronte Mostar imenovan je zastupnik u Skupštini HNK i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Arman Zalihić.

Njega je imenovao predsjednik stranke Željko Komšić.

- Ovim putem Gradska organizacija Demokratske fronte Mostar obavještava javnost da je predsjednik stranke Željko Komšić za povjerenika naše organizacije imenovao Armana Zalihića, zastupnika u Skupštini HNK i Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Na prijedlog Povjerenika imenovano je i novo Povjereništvo stranke u Mostaru kojeg čini devetnaest članova: Zoran Mikulić, Lamija Duranović, Sanel Kajan, Majda Behrem – Stojanov, Tajma Tiro – Demić, Ismar Kreso, Anes Hadžiomerović, Ejla Kazazić, Danijela Broz, Irfan Ćurić, Slađan Branković, Fadil Aličić, Anesa Mešić, Adisa Voljevica, Nermin Domazet, Sada Đonko, Tarik Omanović i Eldin Merzić.

Na prvoj sjednici Povjereništva istaknuta je važnost svakodnevnog jačanja Demokratske fronte kao građanske i državotvorne stranke, što smatramo od izuzetnog značaja u trenucima kada svakodnevno svjedočimo destruktivnim politikama koje rade na slabljenju države i njezinih institucija u Mostaru ali i onim politikama koje se već dva desetljeća na raznim nivoima ne znaju oduprijeti takvim nastojanjima.

Važnost borbe za jednakost svih građana Mostara posebno je važna imajući u vidu činjenicu da je u našem gradu i dalje na snazi neustavan Statut, a njegove izmjene će sigurno, kao i svi prethodni sporazumi i dogovori o Mostaru imati refleksiju i na političke odnose u Federaciju BiH i samoj Bosnu i Hercegovinu.

Osim jasnih stavova kada su u pitanju politički odnosi u Mostaru, fokus ćemo staviti i na komunalne probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju naši građani, imajući u vidu nerad odgovornih u Gradu Mostaru ali i mlaku opoziciju u Gradskom vijeću Mostara, ako ista i postoji - saopćeno je.