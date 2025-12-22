Mate Granić: Dayton je zaustavio rat, ali politička volja ostaje ključni problem BiH

Najveći uspjeh Daytonskog sporazuma je što je zaustavio rat i uspostavio mir - kazao je u intervjuu za Fenu Mate Granić, prisjećajući se pregovora u američkom gradu Daytonu prije tri decenije te govoreći o situaciji u BiH 30 godina nakon završetka rata. Kao zamjenik šefa hrvatske pregovaračke delegacije i bliski saradnik Franje Tuđmana, Granić je bio ključna figura u pripremi sporazuma i ostao svjedok događaja koji su oblikovali političku budućnost Bosne i Hercegovine.

Velikosrpska agresija

Granić je naglasio da je rat u BiH bio posljedica velikosrpske agresije na BiH, kao i u Hrvatskoj. Prekretnica je, kako je naveo, bio Washingtonski sporazum, kojim je sukob Hrvata i Bošnjaka okončan u samo 24 sata.

- Preliminarni sporazum potpisan je 1. marta 1994. godine, a konačni 18. marta iste godine, čime je stvorena Federacija BiH s kantonalnim uređenjem. BiH je tada definirana kao država triju konstitutivnih naroda - Bošnjaka, Srba i Hrvata, a svi građani trebali su imati ista ljudska i građanska prava - podsjetio je Granić.

U oktobru 1995. godine međunarodna skupina je predložila da BiH bude teritorijalno integrirana država sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, što su podržale sve velike sile (Sjedinjene Države, Ruska Federacija, Francuska, Njemačka i Velika Britanija).

Granić kaže da je nakon tragedije u Srebrenici i najvećeg zločina nakon drugog svjetskog rata kojeg su počinile srpske snage, predsjednik Turske Demirel molio Franju Tuđmana da Hrvatska pomogne BiH vojno i diplomatski, dok je Alija Izetbegović uputio pismo s istim zahtjevom.

- Splitska deklaracija potpisana je 22. jula 1995., a već dan kasnije započela je operacija "Ljeto 95" kojom je deblokiran Bihać. Potom je uslijedila operacija "Oluja", kojom su hrvatske snage u 84 sata oslobodile najveći dio okupiranih područja. Hrvatska vojska je tada došla na 20 kilometara od Banje Luke s Armijom BiH i HVO-om. SAD su zaustavile daljnje napredovanje i sedam dana kasnije smo pozvani u Dayton - prisjetio se Granić te dodao da su SAD željele pregovorima i sporazumom završiti rat u BiH.

Granić, koji trenutno obnaša funkciju posebnog savjetnika Vlade Republike Hrvatske, istaknuo je da su prva dva dana u Daytonu hrvatska i srpska strana, uz vođenje pregovora pod vodstvom Richarda Holbrookea, pregovarali samo o mirnoj reintegraciji Hrvatskog Podunavlja, što je kasnije rezultiralo Erdutskim sporazumom i uspješnom reintegracijom, koju Granić naziva "najuspješnijom mirovnom operacijom u povijesti UN-a".

Tek kasnije će, prema njegovim riječima, uslijediti razgovori o okvirnom sporazumu, ustavnim načelima, izbornom zakonodavstvu, vojnom sporazumu i razgraničenju između Republike Srpske i Federacije BiH.

- To su bili najteži pregovori - ocijenio je te dodao da su se u pregovore uključivali i državni sekretar Warren Christopher i predsjednik Bill Clinton, a stalno je bio prisutan i general Wesley Clark.

- Amerikanci su nastojali relaksirati atmosferu, a Slobodan Milošević je posebno uživao u crnom vinu i viskiju - prisjetio se Granić.

Pregovore su vodili Amerikanci, a Holbrooke je, prema Graniću, imao "stil buldoždera", ali i odličan tim saradnika.

- Za Hrvate je strateški interes bio konstitutivnost i ravnopravnost sva tri naroda. Milošević nikad nije spomenuo operaciju "Oluja" i nastojao je biti dobro raspoložen. Tuđman i Izetbegović su bili ozbiljni i koncentrirani. Kako je Tuđman često boravio u Zagrebu radi izbora, ja sam vodio hrvatsko izaslanstvo. Funkcionirali smo kao odličan tim, posebno s ministrom Gojkom Šuškom te veleposlanicima Miomirom Žužulom i Ivanom Šimonovićem - naveo je Granić.

Ministar vanjskih poslova Hrvatske u periodu od 1993. do 2000. godine, kazao je da je najveći uspjeh Daytonskog sporazuma što je zaustavio rat i uspostavio mir.

- Drugi veliki uspjeh je dogovor o konstitutivnosti naroda. Treći uspjeh je da je BiH očuvana kao teritorijalno integrirana država. Dana je velika šansa legitimnim predstavnicima sva tri naroda i svim građanima BiH da je dalje izgrađuju. Nažalost, određenim odlukama visokih predstavnika odmaknulo se od temelja sporazuma - ocijenio je Granić, dodajući da je sporazum potpisan u Parizu 14. decembra 1995. godine, bio "najveći vanjskopolitički uspjeh tadašnjeg predsjednika SAD-a Billa Clintona".

Prema njegovim riječima, i SAD i Evropska unija i dalje podržavaju Opći okvirni sporazum za mir u BiH, ali on više nije u fokusu interesa.

- Brutalna ruska agresija na Ukrajinu i dolazak predsjednika Donalda Trumpa potpuno su promijenili geopolitičke odnose u svijetu. Stvara se novi multipolarni poredak, u kojem se EU, koja ima i velikih vlastitih problema, mora boriti za svoje mjesto u svijetu. To je posebno jasno nakon nove Strategije sigurnosne politike SAD-a te posebno Putinove imperijalne politike ponovnog stvaranja ruskog svijeta, što ima snažnog utjecaja i na regiju jugoistočne Europe. Legitimni predstavnici tri naroda moraju iskreno pregovarati o evropskoj budućnosti BiH i odbaciti svaki separatizam ili unitarizam. Hrvati i Bošnjaci trebaju pregovarati u duhu Washingtonskih pregovora i Splitske deklaracije. Borba protiv korupcije mora biti zajednička briga - naglasio je Granić.

Evropski put

Dodao je da Hrvatska vlada, posebno premijer Andrej Plenković, snažno podržavaju evropski put BiH kao države tri konstitutivna naroda i jednakih prava za sve građane.

On smatra dat tekst Deytonskog sporazuma nije idealan, ali da je odličan temelj za izgradnju funkcionalne BiH, iako je, prema njegovom mišljenju, glavni problem politička volja aktera.

- Postoje i određeni utjecaji iz vana koji ne žele dobro funkcionirajuću i evropski orijentiranu i integriranu BiH. Rasprave o državnoj imovini, ustavnom sudu i presudama međunarodnih sudova trebalo je odavno završiti, a visoki predstavnici i SAD i EU trebali su pomoći u očuvanju temelja sporazuma - kazao je Granić.

Granić je istaknuo da je međunarodna zajednica, posebno EU i SAD, propustila mnogo prilika da snažnije insistira na reformama koje bi BiH približile članstvu u Evropskoj uniji.

- Ali nikad nije kasno, EU i SAD trebaju pomoći legitimnim političkim akterima na ovom putu - dodao je.

Govoreći o mogućim izmjenama Sporazuma, Granić je podsjetio na dogovor iz Washingtona između Bošnjaka i Hrvata u BiH i Hrvatskoj i SAD-a da se kantonalni model proširi na cijelu BiH uz jačanje i čvrsto definiranje prava sva tri konstitutivna naroda te evropski put države.

- Daytonski sporazum treba poštivati i implementirati do kraja. Svaki separatizam ili unitarizam je poguban za BiH. Evropski put i očuvanje teritorijalnog integriteta jedini su pravi put. Hrvatska daje punu podršku, posebno predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković i ministar vanjskih i evropskih poslova Goran Grlić Radman - zaključio je Granić.