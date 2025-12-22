Zbog istrage evropskog tužioca protiv Lasića i Dževlana: Evropska investiticijska banka obustavila finansiranje Autocesta FBiH!

"Evropska investicijska banka obustavila je povlačenje svih svojih operativnih kredita namijenjenih za izgradnju Koridora Vc", piše u internom dokumentu Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH koji je dostavljen Vladi F BiH. Autoceste FBH novac od EIB-a ne mogu povući više od pola godine. Iako u Izvještaju upućenom Vladi FBiH nisu navedeni razlozi zbog kojeg Evropska investicijska banka ne dopušta finsansiranje koridora Vc, obustava se poklapa sa istragom Ureda evropskog tužioca (EPPO) protiv aktualnih čelnika Autocesta FBiH, piše Istraga.ba.

Sadržaj dokumenta . Istraga.ba Sadržaj dokumenta . Istraga.ba

- Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Veneciji (Italija) formalno je imenovao šest osoba kao osumnjičenike, uključujući tri bosanska javna dužnosnika, u vezi s navodnom prekograničnom korupcijom u projektu izgradnje Paneuropskog autocestnog koridora, koji povezuje Mađarsku i istočnu Hrvatsku s Bosnom i Hercegovinom i Jadranskim morem - saopćeno je početkom oktobra iz Ureda Evropskog tužioca u Veneciji. Istraga se, navedeno je u saopćenju, odnosi na dionicu od 35 kilometara između Medakova i Poprikuša, odnosno na dio konsultantskog projekta vrijednog 4 miliona eura u okviru šire izgradnje autoceste vrijedne 340 milijuna eura. - Cjelokupni projekt finansira Europska investicijska banka (EIB) s 87%, a nacionalni proračun Bosne i Hercegovine s preostalih 13%. Istraga je pokrenuta nakon što je EIB prijavio EPPO-u sumnje na manipulaciju u procesu nabave konzultantskih usluga vezanih uz autocestu, navodno favorizirajući talijansku tvrtku sa sjedištem u Veroni - navedeno je u saopćenju EPPO-a.

Objavljena obavijest . Screenshot Objavljena obavijest . Screenshot