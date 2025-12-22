Zbog istrage evropskog tužioca protiv Lasića i Dževlana: Evropska investiticijska banka obustavila finansiranje Autocesta FBiH!

"Evropska investicijska banka obustavila je povlačenje svih svojih operativnih kredita namijenjenih za izgradnju Koridora Vc", piše u internom dokumentu Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH koji je dostavljen Vladi F BiH.
Autoceste FBH novac od EIB-a ne mogu povući više od pola godine. Iako u Izvještaju upućenom Vladi FBiH nisu navedeni razlozi zbog kojeg Evropska investicijska banka ne dopušta finsansiranje koridora Vc, obustava se poklapa sa istragom Ureda evropskog tužioca (EPPO) protiv aktualnih čelnika Autocesta FBiH, piše Istraga.ba.
- Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Veneciji (Italija) formalno je imenovao šest osoba kao osumnjičenike, uključujući tri bosanska javna dužnosnika, u vezi s navodnom prekograničnom korupcijom u projektu izgradnje Paneuropskog autocestnog koridora, koji povezuje Mađarsku i istočnu Hrvatsku s Bosnom i Hercegovinom i Jadranskim morem - saopćeno je početkom oktobra iz Ureda Evropskog tužioca u Veneciji.
Istraga se, navedeno je u saopćenju, odnosi na dionicu od 35 kilometara između Medakova i Poprikuša, odnosno na dio konsultantskog projekta vrijednog 4 miliona eura u okviru šire izgradnje autoceste vrijedne 340 milijuna eura.
- Cjelokupni projekt finansira Europska investicijska banka (EIB) s 87%, a nacionalni proračun Bosne i Hercegovine s preostalih 13%. Istraga je pokrenuta nakon što je EIB prijavio EPPO-u sumnje na manipulaciju u procesu nabave konzultantskih usluga vezanih uz autocestu, navodno favorizirajući talijansku tvrtku sa sjedištem u Veroni - navedeno je u saopćenju EPPO-a.
Pod istragom su, ranije smo objavili, generalni direktor JP Autoceste Denis Lasić,, izvršni direktor Autocesta Asmir Dževlan, konsultant u Autocestama Erdal Trhulj i službenica za javne nabavke Katica Vranjković. Prema informacijama Istrage, u aprilu 2023. godine proveden je postupak javne nabavke – “nadzor nad izvođenjem radova na poddionici Ozimice-Poprikuše. Prve istražne radnje provedene su krajem 2024. godine. A nakon što je EPPO počeo provjere zbog zloupotrebe novca EIB-a, EIB je odlučio da prekine poslovanje sa Autocestama FBiH..
Autoceste Federacije BiH u svom izvještaju Vladi FBiH pišu da je ovo javno preduzeće posljednjih godina “suočeno sa problemom likvidnosti poslovanja, što je naročito došlo do izražaja u posljednje tri godine”.
- Dospjele, a neplaćene obaveze po međunarodnim kreditima na dan 1.9.2025. godine iznose 140 miliona maraka. Navedenu vrijednost uvećanu za buduće obaveze do kraja tekuće godine po istoj osnovi će trebati reprogramirati, budući da iste JP Autoceste nije u mogućnosti izmiriti u skorijem razdoblju zbog značajnih predfinanciranja projekata na Vc. Vlada FBiH je dana 4. avgusta 2025. godine na hitnoj sjednici izmijenila i dopunila odluku o usvajanju programa utroška sredstava. Po navedenoj Odluci preusmjereno je 50 miliona maraka za izgradnju dionice Medakovo- Ozimica, a 24 miliona za izgradnju dionice Tunel Kvanj-Buna, tačnije za isplatu avansa izvođaču radova budući da je EIB zaustavila povlačenje svih svojih operativnih kredita namijenjenih za izgradnju Koridora Vc preko pola godine, te time dovela do situacije mogućeg zaustavljanja radova na navedenim projektima. Kapitalni transfer za dionicu Medakovo-Ozimice je doznačen JP Autoceste početkom mjeseca rujna, dok za tunel Kvanj. Buna se očekuje u narednom razdoblju, piše Istraga.